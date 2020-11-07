Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 7 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 7 ноября 2020 года Фото: REUTERS

КАРАБАХ ОСТАВИЛИ БЕЗ СВЯЗИ

"Азербайджан стремится к урегулированию нагорно-карабахского конфликта мирным путем, его цель – это восстановление своей территориальной целостности, возвращение миллиона беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли и обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе. Война могла остановиться еще месяц назад", - заявил в интервью испанскому агентству EFE азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что Баку всегда готов к прекращению боевых действий в регионе, если противник предоставит график освобождения Нагорного Карабаха.

"Точным огнем наших подразделений были уничтожены расчеты гаубиц Д-30 вооруженных сил Армении, выдвинутые на огневые точки вблизи Агдере.

Нанесены удары огневым точкам минометов противника в Гоярхе Тертерского района. Серьезные нехватки возникли в обеспечении 10-й горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении в Агдере. Так, в подразделениях имеется нехватка продуктов питания, военного имущества, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Противник, понесший большие потери в живой силе и боевой технике в ходе боев на Агдеринском направлении фронта, не в состоянии восполнить эти потери", - заявляет Минобороны Азербайджана.

Также официальный Баку информирует, что нарушил связь между воинскими частями и командованием армянских подразделений.

"ШУШИ НА ПАДЕТ"

"Военная операция по уничтожению в окрестностях Шуши диверсионно-разведывательных, тактических ротных групп войск Азербайджана и наемников успешно продолжается. Наша артиллерия, пехота, другие подразделения сегодня творили чудеса…Шуши наш, Шуши не падет", - заверяет представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он также отметил, что "бои близ Шуши не прекращаются уже два дня, в пятницу и минувшей ночью они были интенсивными и тяжелыми".

"И в Гадруте, и в близлежащих селах бои продолжаются. Вражеские силы попытались всеми возможными путями, а предпочтительными для них всегда были основные магистрали, асфальтированные дороги, устремиться к Шуши. Но по всем направлениям были разгромлены. Эти ущелья для них станут адом", - заявляет представитель Минобороны Армении.

Ованнисян также сообщил, что кроме показанных видеокадров "есть более ужасающие для азербайджанского общества видео".

"Все обязательно снимем и покажем", - пообещал он.

ОБОСТРЕНИЕ НА ВСЕХ ФРОНТАХ

Три попытки гуманитарного прекращения огня с конца сентября не смогли остановить стороны конфликта. Обе нарушили все три договоренности, которые были достигнуты 10 октября при посредничестве России, 17 октября при посредничестве Франции и 25 октября при посредничестве США.

В ходе боев военные силы Армении и Азербайджана используют современное вооружение, в том числе неизбирательного действия. Конфликт уже принес смерть в дома сотен мирных граждан.