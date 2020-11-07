Украинцы продолжают писать в соцсетях на русском, игнорируя мову

Около 8-ми лет, если не больше, на Украине идет жесткая и бескомпромиссная борьба с русским языком, который, как вы понимаете, является одним из главных видов оружия «страны-агрессора» в осуществлении той самой «агрессии». Фото: Нигина БЕРОЕВА

Около 8-ми лет, если не больше, на Украине идет жесткая и бескомпромиссная борьба с русским языком, который, как вы понимаете, является одним из главных видов оружия «страны-агрессора» в осуществлении той самой «агрессии».

И чего активисты и власти Незалежной только не делали: запрещали русские книги, запрещали въезд российским деятелям культуры, запретили обучение на русском в школах и вузах, запретили российские соцсети, и еще много разных таких же малопонятных, но выглядящих весьма кардинальными телодвижений предприняли. А итог получается все равно, как у тех самых дикарей с «острова невезения» - ни «кокос» тебе не растет, ни «крокодил не ловится».

Во всяком случае, согласно исследованию Центра контент-анализа «Пространство свободы», из которого следует, что только 16% сообщений в украинских сегментах социальных сетей написаны на державной мове.

«Только каждый шестой пост написан на украинском, то есть 16% - украинский язык, 84% - русский. Среди личных аккаунтов пользователей соотношение еще больше отличается 7% контента написано на украинском языке, а 93% - на русском, среди аккаунтов организаций ситуация примерно такая же - 15% информации на украинском языке, 85% на русском» - резюмируют исследователи.

Причем, вне зависимости от конкретной соцсети, ситуация в одной мало чем отличается от положения дел в другой: «В TikTok русский язык составляет 63,9%, а украинский – 36,1%; в Facebook русский язык составляет 73,1%, а украинский – 26,9%; в Twitter русский язык составляет 78,8%, а украинский – 21,2%; в Instagram русский язык составляет 86,7%, а украинский – 13,3%; в YouTube русский язык составляет 96,8%, а украинский – 3,2%». Причем, сами же исследователи считают, что в TikTok картина может не отражать реальное соотношение из-за слишком малого количества постов.

Телеграм-канал «Политика страны» прокомментировал сложившееся положение следующим образом: «Этот факт очевиден был и до исследования. Оно лишь его подтвердило. Несмотря на все усилия властей, доля использования русского языка в общении украинцев не уменьшается. Русский язык остаётся для украинцев одним из ключевых языков глобализации. Куда более важный чем английский. Выходя через интернет или соцсети в глобальный мир украинец прежде всего попадает в огромное русскоязычное пространство. И, в большинстве случаев, переходит на понятный всем русский язык. Просто потому что его так поймёт намного большая аудитория».

Тем временем, новые попытки украинизировать общество продолжаются с активностью, заслуживающей лучшего применения. В Запорожье суд смог отменить наконец-то действовавший с 2007 года региональный закон о предоставлении русскому языку статуса регионального. В Днепропетровске по доносу студентки отстранили от работы русскоязычного профессора. А главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос объявил новый поход против «агрессии русской культуры», которую несут в себе представители «пятой колонны» на Украине.

- На протяжении войны часть из них была убрана, но влияние продолжается, и это очень часто такие «невинные» организации на уровне сторонников русской литературы, памяти каких-то русских писателей, но эти мессиджи постепенно проклевываются, - объявил Кривонос и добавил, что если ситуацию так и не удастся переломить, то «лет через 10-15 вырастет поколение с другими ценностями, ценности Украины сменятся ценностями России, и это огромная угроза для нашей страны».

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