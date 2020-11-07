В Израиле нашли применение использованным маскам

Огромное количество использованных масок значительно увеличивают объемы мусора и загрязняют окружающую среду. Фото: REUTERS

Утилизация одноразовых медицинских масок, которые используются в качестве защитной меры во время пандемии коронавируса, представляет серьезную проблему для всех государств. Огромное количество использованных масок значительно увеличивают объемы мусора и загрязняют окружающую среду.

Директор питомника Еврейского Национального фонда Пабло Черкасский предложил остроумное решение вопроса утилизации: он считает, что использованные медицинские маски можно применять в качестве емкостей для выращивания рассады.

- Каждый раз, меняя маску в течение последних месяцев, я думал, как же ее можно использовать на благо природы. Ведь огромное количество разовых масок загрязняют нашу экологию, увеличивая объемы мусора.

Я лично считаю, что с экологической точки зрения правильней использовать многоразовые маски. Но потом мне пришла в голову мысль, что в использованных масках можно было бы выращивать растения вместо горшков. Я решил проверить свои догадки, наполнил маски компостом и поместил туда проросшие семена различных пород растений – деревьев и кустарников. И они дали замечательные ростки. Рассада получилась не хуже, чем в горшках, – рассказал Черкассский.

Специалист рекомендует располагать маски с грунтом на поддоне с небольшим количеством воды, которую периодически придется пополнять. Такие необычные горшки прекрасно подходят для выращивания цветов, мяты, базилика и других растений, не требующих глубокой почвы.

Да, при таком подходе проблема конечной утилизации масок (после выращивания в них рассады) никуда не исчезает, но это уже другая тема для размышлений и изобретений.

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