Когда лицо сигналит о болезни: врачи назвали три серьезных причины отеков

Если утром мы видим в зеркале слегка одутловатое лицо, то часто грешим на соленый огурец на ночь. Но если отеки не проходят, это серьезный повод обратиться к медикам Фото: Shutterstock

- Отеки в области лица происходят из-за накопления жидкости в тканях, и это достаточно распространенная проблема, - говорит Евгения Иконникова, к.м.н. врач-дерматокосметолог Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице. - Их причиной могут быть как серьезные заболевания, так и преходящие факторы.

Серьезные причины отеков

1. Аллергия.

Как выглядит: внезапно нарастающий отек лица, так же как и резкий локальный отек (области глаз или, например, губ).

Что это может быть: такая картина обязательно должна насторожить, так как может быть проявлением грозной аллергической реакции организма (отек Квинке). В этом случае надо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

2. Проблемы со щитовидкой.

Как выглядит: постоянная одутловатость лица, рук, ног, отеки плотные на ощупь. Дополнительно - бледная кожа, вялость, плохое самочувствие.

Что это может быть: такие признаки могут свидетельствовать о нарушении работы щитовидной железы (гипотиреозе). При этих симптомах также необходимо обращение к специалистам (врачам-эндокринологам) и лечение основного заболевания.

3. Почки или надпочечники

Как выглядит: утром вас постоянно беспокоят сильные отеки лица, рук и ног, мягкие на ощупь.

Что это может быть: при условии, что вы не поели соленого на ночь и не напились воды, это может говорить о заболевании почек. В результате нарушения структуры почечных клубочков нередко происходит потеря белков и задержка натрия — вода скапливается в тканях, что приводит к образованию отеков.

При изменении работы надпочечников (например, вследствие лечения каких-либо заболеваний с помощью глюкокортикостероидных гормонов) в организме также задерживается натрий и образуются отеки.

Причины временные, преходящие

К счастью, чаще всего отеки на лице появляются совсем по другим причинам. И, как правило, быстро проходят.

1. ПМС

Большинству женщин знакома отечность не только лица, но и молочных желез, рук, ног, живота за одну-две недели перед менструацией, что приводит к увеличению массы тела на 1–3 кг и к изменениям во внешности. Этот физиологический процесс вызван колебанием уровня гормонов, в особенности прогестерона. После наступления менструации все быстро приходит в норму.

Если вас беспокоит предменструальный синдром подобного рода, для его коррекции следует прежде всего обратиться за консультацией к гинекологу-эндокринологу.

2. Недосып

Также периодические отеки на лице, главным образом вокруг глаз могут быть результатом нарушенного режима сна и отдыха, неправильного питания и образа жизни.

3. Любовь к соли, алкоголю. И нелюбовь к спорту

Если вы относительно здоровы, то отеки могут вызвать самые простые причины:

* избыток соли в рационе (при этом увеличивается концентрация натрия в крови),

* диета с пониженным содержанием белка,

* употребление алкоголя, особенно в вечернее время,

* пониженная физическая активность, то есть сидячий образ жизни (он, кстати, отражается и на ногах),

* профессиональные вредности (например, отечность часто встречается у стюардесс),

* возрастные анатомические изменения (грыжи верхних и нижних век, малярные отеки, недостаточность работы венозной системы и лимфатических сосудов лица).

Как с этим бороться простыми методами

В любом случае, какой бы ни была причина постоянных отеков, в первую очередь необходима консультация специалиста, чтобы найти причину отечности и способ ее устранения. Но все же есть простые советы:

1. Правильный режим сна и пробуждения.

Ночной сон должен длиться не менее 8 часов. Ложиться спать следует не позже 11 часов. Несмотря на банальность этого совета, он имеет принципиальное значение, ведь гормональная активность меняется в течение суток. Несоблюдение режима приводит к дисбалансу гормонов, что не замедлит отразиться на лице.

2. Питьевой режим в течение дня.

Основной объем воды нужно выпивать до 6–7 часов вечера. А также не есть соленого, копченого, жареного на ночь, отказаться от алкоголя и курения (это сильно влияет на дренажные функции сосудов лица), усилить физическую нагрузку.

3. Маски для трудоголиков.

Методики снятия отеков на лице, полученных в результате нездорового образа жизни, включают компрессы из черного чая, восстанавливающие маски, легкий самостоятельный массаж и прежде всего изменение образа жизни и диеты.

Помимо изменения образа жизни применять специальные компрессы и маски, обладающие дренажным действием.

В повседневный уход, особенно перед сном, следует включить кремы и сыворотки с пептидами и другими ингредиентами, способствующими уменьшению отеков (кофеин, экстракты каштана, лакричника, водорослей).

КСТАТИ

Чем помогут косметологи

- Из аппаратных методов следует отдать предпочтение физиотерапевтическим — это, например, микротоки, - говорит дерматокосметолог Евгения Иконникова.- Профессиональные мануальные техники, в том числе лимфодренажный массаж, также способствуют оттоку жидкости от лица. А из инъекционных методов можно порекомендовать мезотерапию. Состав современных препаратов позволяет усилить дренажные функции кожи и при этом увлажнить ее и улучшить цвет лица.

Если вас постоянно беспокоит отечность верхних или нижних век при отсутствии каких-либо заболеваний, то имеет смысл подумать о консультации пластического хирурга и блефаропластике, которая решит вопрос отечности этой зоны, ведь жировые пакеты, где главным образом и скапливается жидкость, будут удалены.

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