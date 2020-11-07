Что будет, если Трамп не признает свое поражение на выборах

Что же может произойти, если в результате подсчета голосов победит Байден, а Трамп откажется признавать свое поражение?
Фото: REUTERS
Что же может произойти, если в результате подсчета голосов победит Байден, а Трамп откажется признавать свое поражение? Возможны несколько вариантов развития событий.
Байден выигрывает, но Трамп отказывается покинуть Белый дом
Согласно Конституции США, инаугурация президента проходит 20 января. Если Байден будет приведен к присяге и вступит в должность, а Трамп откажется покидать Белый дом, то действующий президент сможет объявить его нарушителем и отдать Секретной службе приказ вывести бывшего главу государства из резиденции силой.
О таком развитии событий недвусмысленно говорил представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс:
– Правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома.
Команда Трампа оспаривает подсчет голосов в судах
По законам страны за 2 недели до инаугурации президента решение Коллегии выборщиков должен заверить Конгресс. Судебные тяжбы могут привести к затягиванию процесса одобрения результатов выборов конгрессменами, а это даст возможность Трампу беспрепятственно находиться в резиденции даже после официальной передачи власти.
Возможную ситуацию прокомментировала эксперт по законодательству в сфере нацбезопасности Линдси Кон:
– Если президент отказывается уступить или уйти, с этим ничего не поделаешь, пока не будет результатов выборов.
Может ли Трамп узурпировать власть, опираясь на военных?
Пожалуй, наименее возможный из вариантов. Традиционно армия США не принимает участия в избирательном процессе и не оказывают помощи претендентам, подчиняясь лишь действующему президенту страны.
Точку зрения армейского руководства высказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
– В случае возникновения спора по какому-либо аспекту выборов, по закону это решают суды США и Конгресс, а не военные.
Трамп оспаривает итоги выборов в Верховном суде
А вот этот вариант в США считают наиболее опасным, хотя и маловероятным. Особенно сложной станет ситуация, при которой Верховный суд признает правоту Трампа уже после того, как результаты выборов подтвердит Конгресс.
За время своей каденции Трампу удалось назначить трех судей Верховного суда, и эксперты полагают, что решение вполне может быть принято в его пользу. Если так произойдет, то США ожидает внутренний национальный раскол с примерно равным количеством граждан с каждой стороны.
- Тогда возникнет настоящий конфликт между людьми, утверждающими, что законный победитель – это тот, кто выиграл согласно Верховному суду, и людьми, которые убеждены, что законным победителем является тот, кто сертифицирован Конгрессом, – считает Линдси Кон.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп против Байдена: в США продолжают считать невесть откуда поступающие голоса
Наш собкор в США Алексей Осипов о том, когда все же стоит ждать результатов выборов (подробности)
МЕЖДУ ТЕМ
Украинский распил и уход от налогов: мутные денежные схемы Байдена и Трампа
Кто бы ни победил на выборах в США — серые финансы в Белом доме останутся прежними (подробности)