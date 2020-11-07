Что будет, если Трамп не признает свое поражение на выборах

Что же может произойти, если в результате подсчета голосов победит Байден, а Трамп откажется признавать свое поражение? Фото: REUTERS

Что же может произойти, если в результате подсчета голосов победит Байден, а Трамп откажется признавать свое поражение? Возможны несколько вариантов развития событий.

Байден выигрывает, но Трамп отказывается покинуть Белый дом

Согласно Конституции США, инаугурация президента проходит 20 января. Если Байден будет приведен к присяге и вступит в должность, а Трамп откажется покидать Белый дом, то действующий президент сможет объявить его нарушителем и отдать Секретной службе приказ вывести бывшего главу государства из резиденции силой.

О таком развитии событий недвусмысленно говорил представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс:

– Правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома.

Команда Трампа оспаривает подсчет голосов в судах

По законам страны за 2 недели до инаугурации президента решение Коллегии выборщиков должен заверить Конгресс. Судебные тяжбы могут привести к затягиванию процесса одобрения результатов выборов конгрессменами, а это даст возможность Трампу беспрепятственно находиться в резиденции даже после официальной передачи власти.

Возможную ситуацию прокомментировала эксперт по законодательству в сфере нацбезопасности Линдси Кон:

– Если президент отказывается уступить или уйти, с этим ничего не поделаешь, пока не будет результатов выборов.

Может ли Трамп узурпировать власть, опираясь на военных?

Пожалуй, наименее возможный из вариантов. Традиционно армия США не принимает участия в избирательном процессе и не оказывают помощи претендентам, подчиняясь лишь действующему президенту страны.

Точку зрения армейского руководства высказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

– В случае возникновения спора по какому-либо аспекту выборов, по закону это решают суды США и Конгресс, а не военные.

Трамп оспаривает итоги выборов в Верховном суде

А вот этот вариант в США считают наиболее опасным, хотя и маловероятным. Особенно сложной станет ситуация, при которой Верховный суд признает правоту Трампа уже после того, как результаты выборов подтвердит Конгресс.

За время своей каденции Трампу удалось назначить трех судей Верховного суда, и эксперты полагают, что решение вполне может быть принято в его пользу. Если так произойдет, то США ожидает внутренний национальный раскол с примерно равным количеством граждан с каждой стороны.

- Тогда возникнет настоящий конфликт между людьми, утверждающими, что законный победитель – это тот, кто выиграл согласно Верховному суду, и людьми, которые убеждены, что законным победителем является тот, кто сертифицирован Конгрессом, – считает Линдси Кон.

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