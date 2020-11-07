Первый британец, заболевший коронавирусом в китайском Ухане, найден мертвым

Семья Коннора Рида из Великобритании потрясена известием о его загадочной смерти – тело 26-летнего молодого человека было обнаружено в общежитии Бангорского университета (Северный Уэльс) без признаков насильственной смерти. Фото: СОЦСЕТИ

Семья Коннора Рида из Великобритании потрясена известием о его загадочной смерти – тело 26-летнего молодого человека было обнаружено в общежитии Бангорского университета (Северный Уэльс) без признаков насильственной смерти.

Коннор Рид стал известен после того, как предположительно заразился коронавирусом, работая преподавателем английского языка в китайском Ухане, ставшем эпицентром пандемии. Считается, что он первый из граждан королевства, кто подхватил опасную инфекцию – это произошло в конце ноября прошлого года.

Заболев, Рид начал описывать симптомы недуга, снимать видео о своем состоянии и делиться ими в соцсетях. По его собственным словам, он пережил «24 адских дня, чувствуя себя на пороге смерти». Находясь на вынужденном карантине в течение 16 недель, Рид продолжал отправлять репортажи из эпицентра эпидемии.

В последнее время молодой человек жил в общежитии университета, где начал изучать лингвистику. По сообщению его родителей, живущих в Австралии, он был полон сил и интереса к жизни, а его смерть стала для них трагической неожиданностью.

«Я прекрасно понимаю, что когда молодой человек внезапно умирает, а полиция говорит, что «нет никаких подозрительных обстоятельств», эта фраза неизменно указывает на то, что он покончил жизнь самоубийством. Я понимаю, почему люди могут подумать, что это было самоубийство, но я не вижу этого. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но мы должны попытаться ее найти», – сказал отец Коннора.

Судебно-медицинские эксперты, проводившие вскрытие, заявили, что не нашли явных причин смерти молодого человека и им предстоит провести ряд тестов, на которые понадобится до 12 недель.

Родителям Рида Коннора даже не удалось попрощаться с сыном – из-за ограничений, связанных с коронавирусом, они не смогли приехать на похороны и вынуждены были проводить своего ребенка в последний путь с помощью видеотрансляции из зала прощания крематория.