Питание по науке: Пять продуктов для улучшения работы мозга

По словам нашего эксперта, несколько исследований показали, что регулярное употребление жирной морской рыбы способствует сохранению количества серого вещества в головном мозге. Фото: Shutterstock

Как часто память нас подводит. Вечером куда-то положили ключи, а утром не можем их найти. В каком ящике письменного стола паспорт? А где квитанция или билеты? И так постоянно мы что-то ищем, вспоминаем и жалуемся на память, которая постоянно хромает. Некоторые принимают специальные курсы таблеток. Но, оказывается, память можно улучшить, изменив свое питание. О пяти самых полезных для мозга продуктах «КП» рассказала исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева.

1. Жирная рыба из северных морей

В России это сельдь (особенно иваси), скумбрия, палтус, камбала, кета, нерка. Все они богаты ненасыщенными жирными кислотами омега 3.

- Эти кислоты очень важны для нашего мозга, но самим организмом из других веществ не вырабатываются. А значит, поступить могут только с пищей, - поясняет Зинаида Медведева. - Как показали исследования, омега-3 ускоряет регенерацию нейронов и препятствует окислению, разрушению клеток, снижает хроническое воспаление в центральной нервной системе.

Что касается памяти, то она улучшается за счет нормализации чувствительности нейронов. Особенно заметен этот эффект у подростков, чей головной мозг продолжает развиваться, а также у пожилых людей, у которых концентрация кислот омега-3 может нивелировать возрастной эффект ухудшения памяти. По словам нашего эксперта, несколько исследований показали, что регулярное употребление жирной морской рыбы способствует сохранению количества серого вещества в головном мозге. Зинаида Медведева рекомендует есть такую рыбу два раза в неделю.

2. Льняное масло холодного отжима

Этот продукт — ценный источник так называемых полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК).

- Такие кислоты также необходимы нашему мозгу для поддержания полноценной памяти, - рассказывает эксперт. - ПНЖК содержатся во всевозможных растительных маслах.

Из всего разнообразия Зинаида Медведева обращает внимание на льняное масло. В 100 граммах оно содержит около 70% полиненасыщенных жирных кислот. В день рекомендуется употреблять по чайной ложке льняного масла. Им можно заправлять салаты, макать в него хлеб или сухарики. А вот жарить яичницу на нем не стоит, поскольку при высоких температурах полиненасыщенные жирные кислоты разрушаются.

3. Цельнозерновая мука

Это мука из смолотого целиком зерна, вместе с его оболочками и зародышем, которые удаляются при производстве обычной, рафинированной муки.

- Такая мука содержит куда больше клетчатки по сравнению с обычной. А клетчатка, в свою очередь, дает дополнительное топливо для микробиоты кишечника, который синтезирует массу биоактивных веществ для нашего мозга, - поясняет Зинаида Медведева. - Микробиом даже называют вторым мозгом. Усиливается антиоксидантная система организма, что необходимо для поддержания его функций, в том числе и долгосрочной памяти.

Так что, когда будете покупать муку, лучше вместо привычной белой взять цельнозерновую, советует специалист. Если же вы покупаете в магазине хлеб, старайтесь брать такой, где в составе на первом месте значится цельнозерновая мука (она может быть пшеничная для белого хлеба и ржаная-обдирная для черного). Такой хлеб может показаться немного темнее и грубее, но зато он поможет поддерживать здоровье мозга.

Яичный желток содержит полезнейшее вещество: холин. Фото: Shutterstock

4. Яйца

Яичный желток содержит полезнейшее вещество: холин. Этот элемент, как говорит наш эксперт, по своему действию похож на действие витаминов группы В, которые повышают скорость передачи импульсов от одних нервных клеток к другим.

- Холин активно участвует во многих процессах в организме, но особенно важен для нервной системы. Он помогает ее правильному функционированию. Помимо этого, холин входит в состав миелиновых оболочек, которые окружают клетки мозга и питают их, - добавляет Зинаида Медведева.

В то же время не стоит забывать, что яйца содержат немало холестерина. Поэтому оптимально - съедать одно яйцо в день, советует эксперт. Кстати, полезные свойства холина сохраняются при всех способах приготовления — и жарке, и варке вкрутую, и т.д.

5. Горький шоколад

Это лакомство полезно для нашего мозга флавоноидами и антиоксидантами, которые содержатся в какао-бобах. В горьком шоколаде количество какао-бобов максимально, а, значит, и полезных веществ больше, чем в других видах шоколада.

- Антиоксиданты борются с так называемыми свободными радикалами (флавоноиды обладают похожим действием), - поясняет Зинаида Медведева. - Это «испорченные» клетки в нашем организме, которые отрицательно влияют, в том числе, на мозг.

Также известно, что горький шоколад полезен для умственной деятельности, поскольку глюкоза – главный источник энергии для клеток мозга. В авторитетном международном научном журнале NEJM даже вышла статья, подтверждающая наличие связи между количеством потребляемого шоколада на душу населения в стране и числом Нобелевских лауреатов.

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