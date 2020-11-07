Приговор обжалованию не подлежит: женщину-прокурора подозревают в заказном убийстве столичного следователя

Аслан Гагиев – личность неоднозначная. Пока одни оплакивают убиенных бандитами Джако, другие сыплют благодарности Аслану Гагиеву за спасение детей в Беслане

Эти события скорее напоминают паршивый фильм из 90-х, где пьяные сценаристы насочиняли то, чего в жизни не может быть. Но знакомясь с реалиями дела, я, подобно героине другого, еще советского фильма, не раз воскликнула: «Господа, вы звери?».

Итак. 12 сентября 2012 года в Москве поздно вечером пятью выстрелами в упор убили у подъезда своего дома следователя московского управления на транспорте СК России 38-летнего Александра Леонова. Убили на глазах у его гражданской жены – судьи Савеловского районного суда Татьяны Адамовой, которая описала убийцу, как лицо кавказской национальности в капюшоне.

На том момент убитый отработал в СК всего два месяца и вроде как еще никому не навредил. А потому подозрение едва не пало на известного звездного адвоката Сергея Жорина, у которого Леонов работал ранее и с которым у погибшего якобы были трения.

12 сентября 2012 года в Москве поздно вечером пятью выстрелами в упор убили у подъезда своего дома следователя московского управления на транспорте СК России 38-летнего Александра Леонова.

В ЗАРПЛАТЕ ОН НЕ НУЖДАЛСЯ

- Леонова мне порекомендовали в 2010 году как опытного юриста, - вспоминает Сергей Жорин. – Он сразу же меня удивил. Я спросил, на какую зарплату рассчитываете. Отвечает – мне все равно. Я назвал сумму, он согласился без колебаний. А после он забывал приходить за зарплатой. Порой приходилось его искать, чтобы деньги отдать. Не исключаю, что у Леонова был другой, более весомый доход.

Есть версия, что Леонов переоформлял квартиры алкоголиков. А судья Адамова ему помогала. И в 2013 году её уволили «за недостойное поведение и лоббирование». Про это писали в ряде СМИ.

- Когда Леонова убили, - продолжает адвокат Жорин, - меня вызвал следователь и спросил, какие у меня с Леоновым были отношения. Я ответил - хорошие. И тут мне дали послушать аудиозапись, где я на Леонова повышаю голос за небрежность в его работе. Оказалось, что он тайно записывал наши разговоры. Вот такой непростой он был человек. Леонов проработал у нас около года. А разошлись мы мирно. Он часто отпрашивался с работы, ссылаясь на судебные разбирательства с бывшей женой. Когда я вник в детали тяжбы, был поражен, насколько там сложные разбирательства. В одной инстанции Леонов выигрывает дело, жена оспаривает, в другой всё наоборот. У меня сложилось впечатление, что он просто мстил бывшей жене. И ему плевать, что она мать его дочери.

Заказала убийство следователя, по версии следствия, прокурор Заречного района Владикавказа Ольга Швецова. Она же сестра бывшей жены Леонова.

«Бывшая» Леонова - Людмила – тоже из органов. Ныне недоступна для прессы. Но в 2012 году моя коллега из программы «Человек и закон» Эльвира Шигапова узнала от Людмилы, что Леонов в 2008 году пытался отсудить у нее квартиру в Москве и дачу.

– А еще, - рассказывает Эльвира, - по словам Людмилы, Леонов предоставил в суде некий договор, по которому он в 2003 году взял в долг у некого знакомого 135 тысяч долларов под проценты на покупку квартиры. И вот спустя 5 лет они с Людмилой должны вернуть 16 миллионов рублей. По 8 с каждого. Людмила об этом договоре в суде услышала впервые. Она была уверена, что тот знакомый – сообщник ее бывшего мужа. Судебная тяжба тянулась несколько лет, пока Леонова не убили.

Руслан Тлисов, старший следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому округу информацию о кредите не подтвердил.

- Как считает следствие, судебные тяжбы супругов Леоновых касались совместно нажитого имущества, - сообщил он мне.

ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА ЗЯТЯ

Шесть лет не могли найти убийцу Леонова. И вдруг два года назад фигурант другого уголовного дела, профессиональный киллер, он же экс-сотрудник уголовного розыска МВД Руслан Юртов признался, как он и его подельник, бывший офицер СОБРа, полковник Евгений Яшкин убивали следователя Леонова. А заказала убийство следователя, по версии следствия, прокурор Заречного района Владикавказа Ольга Швецова. Она же сестра бывшей жены Леонова.

И вот здесь на передний план этого фильма ужасов выходит такая страшная фигура, как организатор банды «Семья» Аслан Гагиев по кличке Джако, он же Большой брат, за которым числится 60 (шестьдесят!) убийств бизнесменов, чиновников, политиков и простых смертных.

Аслан Гагиев родился в Грузии в 1971 году. Учился в Москве в МИСИ. Создал банду предположительно в 2004 году.

По версии следствия, Джако после встречи с прокурором Швецовой и приказал участникам банды убить Леонова.

Однако адвокат Жорин сомневается, что Швецова заказала убить бывшего родственника.

- Ну как прокурор может кого-то заказать? – рассуждает он. – Думаю, что она могла пожаловаться какому-то своему знакомому на ситуацию с сестрой. А тот решил помочь и обратился в «Семью».

- Говорить о виновности Ольги Швецовой в убийстве Леонова рано, - подтверждает следователь Руслан Тлисов. – Точку поставит суд. Но, по версии следствия, Швецова склонила Гагиева к совершению преступления путем уговора. Для подстрекательства к убийству необязательно платить деньги. Можно, например, уговорить, пообещать что-то и т.д.

По неофициальным данным, прокурор встречалась с бандитом не один раз. Уж не торговались ли они о взаимной выгоде…

Ольгу Швецову задержали в декабре 2019 года в аэропорту Беслана, откуда она пыталась улететь в Москву. При ней была виза в Германию в загранпаспорте. Не исключено, что хотела покинуть страну, опасаясь ареста.

Бочка с телом банкира. Фото: МВД РФ

БЛАГОДЕТЕЛЬ ИЛИ БАНДИТ?

Аслан Гагиев – личность неоднозначная. Пока одни оплакивают убиенных бандитами Джако, другие сыплют благодарности Аслану Гагиеву за спасение детей в Беслане. Джако в красках рассказывал журналистам, как выносил детей из школы во время штурма. Правда, у следствия доказательств тому нет. Гагиев не попал на кадры бесланской видеохроники. Также молва народная гласит, что Джако помогал бескорыстно освобождать похищенных, за которых разные бандиты требовали выкуп. Но и этого мне в следственном комитете не подтвердили. Зато рассказали, как подчиненные Джако зверски убивали жертв.

Джако арестовали в Австрии в 2015 году по запросу российской прокуратуры. Тут же его сторонники объявили Гагиева узником совести. Стали доказывать австрийцам, что Гагиев это, по сути, второй Навальный. Непримиримый борец с коррупцией в высших структурах власти. По версии сторонников, после бесланской трагедии Гагиев спросил у чиновников: где миллионы долларов, которые прислали в республику со всего мира для пострадавших? За этот вопрос он был жестоко избит и унижен осетинскими силовиками. После чего ступил на тропу войны с продажной властью. Во Владикавказе стали собирать подписи, устраивать митинги. Интернет запестрел роликами с рассказами благодарных осетин о бескорыстной помощи Гагиева бедным. Рассказывали, как помогал он деньгами на лечение детей, пожилых и т.д. Каждое видеовыступление сводилось к просьбе австрийской власти не выдавать Джако России, где его ждет неминуемое возмездие от жуликов и воров.

Полагаю, что Гагиев действительно помогал землякам. Особенно, если помощь требовалась детям, которых, говорят, он очень любит. По слухам, у него не менее 15 родных детей от разных женщин.

В результате три года австрийская сторона не могла разобраться, кто же на самом деле Гагиев: второй Навальный, или бандит? А когда, наконец, разобрались и Гагиева привезли в наручниках к трапу российского самолета, тут его опытные адвокаты вынули справку, из которой следовало, что у Гагиева аэрофобия. ...Выдачу отложили, но потом она все-таки состоялась. Ныне Гагиев сидит в «Лефортово», а следователи разматывают клубок его злодеяний.

СЕМЕЙНОЕ БРАТСТВО

Костяк «Семьи» сложился в начале 2000-х, когда Джако жил в Москве.

- Гагиев был серьезным авторитетом, - рассказывает следователь Руслан Тлисов. – Он убеждал своих подельников, что они братья и должны совершать возмездия над теми, кто заслуживает смерти. В этом их призвание. Но начинали они с охранных услуг столичным бизнесменам, защищая их от криминальных наездов.

- Крышевали, выражаясь по-современному?

- Можно и так сказать.

- По версии следствия, первым преступлением банды стало убийство в декабре 2004 года владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника.

За что бандиты убили Плытника, Руслан Тлисов не рассказал, сославшись на тайну следствия. Но, как мне удалось узнать из других источников, крышевать бизнесменов Гагиеву надоело. Захотелось больше денег. И тогда он начал внедрять своих в банковские структуры. Подкупал информаторов и те доносили, кто из банкиров крадет и выводит деньги за границу. Плытник — не могу утверждать, что крал, не знаю - стал первой жертвой большого списка. Его пытали, заставляя переписать капитал на бандитов. И когда Плытник подписал бумаги, ему отрезали голову и сбросили труп в реку.

С 2004 года в банде было не менее 50 участников, среди них, что поражает, действующие сотрудники МВД, наркоконтроля, прокуратуры, Следственного комитета! Но были и гражданские люди, молодые земляки из Осетии.

- Гагиеву нужны были люди в погонах, чтобы беспрепятственно перевозить оружие, заложников, вывозить трупы, - продолжает Руслан Тлисов. – Они же могли умело заметать следы преступлений. Потому и долгие годы банде удавалось избежать наказания. Все ее члены получали от Гагиева «зарплату» - в среднем около тысячи долларов. Их обеспечивали автомобилями, жильем и премиями за преступления.

Людей из органов Джако «покупал». Поначалу помогал деньгами, двигал по службе через свои связи. После привлекал к делам банды. Убийца Леонова Руслан Юртов карьеру киллера начал с обезглавленного трупа, который ему приказали спрятать. Дальше больше. В итоге только на его счету и на совести собровца Евгения Яшкина больше 20 убийств. Некогда бравый офицер, кавалер Ордена мужества Яшкин сошел с ума еще до задержания. И после ареста и суда его отправили на принудительное лечение.

КАК УБИВАЛИ ПРОЗРЕВШИХ

Все члены «Семьи» неукоснительно подчинялись Большому брату. Выйти из банды можно только вперед ногами. Надоело убивать? Значит, ты сам будешь трупом. Первыми осмелились отойти от страшных дел те, с кем Гагиев начинал кровавый путь - Максим Николаев, Сергей Бегларян, Алан Торчинов и другие.

«Отщепенцев» чаще всего казнили всей бандой. Связанных спускали в подвал-сауну, плотно обклеивали стены пленкой, чтобы не забрызгать кровью. Готовили инструменты… Далее, извините, я не хочу расписывать.

Застреленный бандитами следователь Марк Мерцаев. Фото: МВД Северной Осетии

КОНЕЦ ЭПОХИ

Оставаться незамеченными более 10 лет банде Джако помогала еще и жесткая дисциплина. Гагиев велел братьям вести себя примерно. В кабаках на широкую ногу не гулять, правила на дорогах не нарушать, то есть не привлекать внимание.

Первые задержания начались в 2009 году, когда после громких убийств 2008 года (см. рубрику «Самые громкие преступления») в Северной Осетии начала работать следственная группа Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому округу, вместе с оперативными службами МВД и ФСБ России. С того момента в результате проделанной работы уже установили и арестовали 28 бандитов. Самого Джако арестуют позже в Австрии. Однако же 7 членов банды до сих пор в бегах. Поэтому иные потерпевшие по делам «Семьи» находятся под госохраной. Не исключено, что беглецы все еще преданы Большому брату и готовы мстить за него.

Из уголовного дела

САМЫЕ ГРОМКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БАНДЫ ГАГИЕВА

- В декабре 2004 года бандой Гагиева в Москве был убит владелец АКБ «Национальный капитал» Дмитрий Плытник.

- В октябре 2005 года в Домодедовском районе Московской области расстрелян автомобиль с семьей главы «Содбизнесбанка» Александра Слесарева, погибли он сам, его супруга Наталья, 15-летняя дочь Елизавета и их знакомая 80-летняя монахиня.

- В декабре 2005 года в Москве председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского бандиты замуровали в бочке с бетоном и сбросили ее в канал имени Москвы.

- Во Владикавказе в марте 2008 года гагиевцы застрелили начальника УБОП МВД Республики Северная Осетия Марка Мецаева. Он был злейшим врагом банды и вышел на ее след. По той же причине застрелили начальника отдела управления уголовного розыска МВД Республики Северная Осетия Виталия Чельдиева и его 20-летнего сына Заурбека.

- В ноябре 2008 года снайпер убил мэра Владикавказа Виталия Караева, который чем-то помешал Гагиеву.

- 31 декабря того же года жертвами стали бывший вице-премьер Республики Северная Осетия Казбек Пагиев и его водитель Владимир Гасиев.

- В сентябре 2011 года в московском ресторане «Хуторок» киллер расстрелял заместителя директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» Андрея Бурлакова. Его спутница Анна Эткина была тяжело ранена.

- В июне 2013 года в Беслане расстреляли предпринимателя и бывшего члена «Семьи» Алана Торчинова. А на другой день расстреляли родственников, пришедших на похороны проститься с Аланом. Погибли еще два человека. Двое тяжело ранены.

- В октябре 2013 года во Владикавказе убит заместитель прокурора Промышленного района Олег Озиев.

По версии следствия, за 10 лет на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания гагиевцами убито 60 человек.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Осетинского Мориарти» Аслана Гагиева обвинили лишь в 6 убийствах из 60

Сам подозреваемый отказывается сотрудничать со следствием, считая себя невиновным (подробности).

Отец 22 детей и организатор 60 убийств: чем известен высланный в Россию Аслан Гагиев

В Россию из Австрии депортирован Аслан Гагиев, больше известный в криминальном мире под кличкой Джако. Уроженец Южной Осетии собрал свою банду в 2004 году. В «бригаду» сначала вошли около 15 человек, а затем она выросла до 70. Среди них были милиционеры, сотрудники прокуратуры и даже выскопоставленные силовики, "крышевавшие" преступления гагиевцев (подробности).

Обвинения Аслану Гагиеву потянули на пожизненный срок

Сам криминальный авторитет свой вины в преступлениях не признает (подробности).