Остановятся ли боевые действия в Карабахе с наступлением зимы? Фото: REUTERS

— Я убираю карту Балкан со своего стола до весны, — сказал «железный канцлер» Отто фон Бисмарк в конце 1877 года, когда на этом полуострове шла война между Россией и Турцией.

Но немец недооценил русскую армию — хоть многие горные перевалы Балкан и стали непроходимыми, та всё равно продолжила боевые действия и даже взяла в конце ноября крепость Плевну, после чего со стратегической точки зрения война была выиграна.

Своя «Крепость Плевна» есть и в самом громком конфликте 2020 года — Карабахском. А именно — небольшой пункт Шуша в предгорьях Закавказья. Как сообщает NEWS.ru, это пригород Степанакета, всего в 7,5 км от столицы непризнанной республики. И ключ к самой короткой дороге, соединяющей НКР с Арменией (если вы хоть сколько-то следили за конфликтом, словосочетание «Лачинский коридор» вам всё скажет).

Есть и вторая, вчетверо более длинная, северная дорога, также соединяющая Степанакерт с Арменией. Но она насквозь простреливается азербайджанской артиллерией и малой авиацией. Так что взятие Шуши (или, как говорят в Баку, освобождение; впрочем, не будем настаивать на конкретных терминах — ведь Россия в этом конфликте мудро занимает нейтралитет нейтраль) сделает положение одной из сторон стратегически безнадёжным.

Да, теоретически можно доставлять боеприпасы и подкрепления напрямую через горы, а то и по воздуху, ежеминутно рискуя попасть под ПЗРК. Но, в общем, и Германия гордилась «воздушным мостом» для окружённой под Сталинградом группировки Паулюса, что лишь отсрочило её агонию.

Сейчас, как водится, обе стороны заявляют о контроле над Шушей, но, если не случится чуда, армия НКР отступит оттуда так же, как она прежде покинула и другие стратегические пункты.

Причина банальна: Азербайджан элементарно сильнее, и речь даже не о численном превосходстве, а о техническом.

Одержав действительно замечательную победу четверть века назад, Ереван совершил классическую «ошибку победителя» (как Россия после 1812 года, что предопределило её поражение в 1856): пока Баку модернизировал свою армию, искал надёжных союзников, не шёл поперёк России и извлекал уроки — его западные соседи устраивали майданы, делили власть, и, самое главное, успешно поссорились со всеми партнёрами, включая Тегеран и Москву.

Вы скажете: у Баку есть палочка-выручалочка, нефть? Но она залегает и под Ираком, Ливией и Венесуэлой, которые, однако, несмотря на «чёрное золото», имеют все признаки failed state.

Сейчас армянское руководство вместе с придворными медиаэкспертами схватилась за последнюю надежду — «генерала Мороза». Дескать, зима, снег на перевалах, туман, мешающий беспилотникам противника…

Не будем даже комментировать наивность подобных утверждений — если России с её высокоточным оружием ничего не мешало уничтожать террористов в Сирии в адскую жару и в песчаные бури, то Азербайджану, которому помогали переоснащать армию израильские и турецкие военные эксперты, уж точно не помешает холод.

Не нужно заканчивать военную академию, чтобы понять, что будет дальше. Шуша будет взята. Армения и НКР, конечно, могут отдать своей армии самоубийственный приказ «драться в окружении до последнего человека», надеясь не понятно на что. Но это, как в случае со Сталинградом, не приведёт ни к чему хорошему.

А что потом? Азербайджан неоднократно заявлял, что не собирается покушаться на международно признанную территорию Армении. Как мы писали в начале, после взятия стратегической крепости Плевны, русско-турецкая кампания 1877-88 годов закончилась уже через три месяца. Учитывая, что с тех пор военные технологии шагнули вперёд, самый громкий конфликт 2020 года, возможно, завершится ещё быстрее.

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