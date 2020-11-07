«Дайте родить! Я отказывалась от лекарств и КТ»: как переболели коронавирусом беременная Марина Ким, сын Ксении Собчак и Ида Галич

Марина Ким рожала, заболев коронавирусом, поэтому ее поместили в изолированный бокс. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезды делятся своими историями лечения коронавируса. У всех разные ситуации: кто-то справляется дома под контролем врачей, другим необходима госпитализация. Непростую ситуацию пережила ведущая Первого канала Марина Ким – она заболела за несколько дне до родов.

Телеведущая Марина Ким в октябре стала в третий раз мамой – родила здорового сына. С мальчиком все в порядке, сейчас уже и с Ким все хорошо. У 37-летней Марины подрастают две дочки 6-летняя Бриана и 4-летняя Дарина. Беременная Ким чувствовала себя прекрасно, и рассказывала нам: «Я вообще ничего не пью - никаких витаминов». И так было все три беременности. А эта была самой легкой. Но за несколько дней до родов случилось непредвиденное – Марина заболела. Все началось с бессонницы, потом стала подниматься температура, один тест на коронавирус пришел положительный, шесть остальных (телеведущая сдавала по несколько штук в день) – отрицательные.

Звезда уехала из загородного дома в отдельную квартиру, изолировавшись от старших дочек. Температура росла – доходила до 38 и 7. «Ковид за день до родов! Мне сказали, что существуют отдельные боксы, где врачи в защитных костюмах, а женщины с коронавирусом рожают в изоляции, как на борту космического корабля», - Марину накрыла волной паники, что в ее состоянии понятно. Она принимала решения быстро: «С температурой 38,7 я села за руль и приехала в отдельный изолированный бокс перинатального центра. Я категорически отказывалась от лекарств и КТ. Для меня не стояла такого вопроса, потому что никто не знает, как это повлияет на ребенка. А ответственность за него несу только я. «Дайте родить!» - потребовала я. После нескольких консилиумов решение приняли… На следующий день я родила огромного малыша весом 4,4 кг… По международному протоколу считается, что мама может заразить здорового ребенка при контакте. Это правда тяжко, ребенка не выкладывают на грудь, а мама не может ощутить его прикосновения и запах. О грудном молоке речи не идет. Оно тоже может быть заразным». После родов КТ показало поражения легких, Марину перевезли в другою больницу: «Меня на «Скорой» увозят в клинический госпиталь «Лапино», переделанный под коронавирусных больных, где я проведу 9 дней. Все это время ребенок остается в перинатальном центре в отдельном боксе…» Лечение телеведущая проходила на коммерческой основе. К счастью, все переживания позади и Марина Ким здорова.

Стас Пьеха рассказал kp.ru: «Первые два дня были самыми тяжелыми. Температура сорок - забыл, что такое бывает, и ломки - про них я тоже забыл. Затем пропали обоняние и вкус». Помимо лечения, назначенного доктором, Пьеха делал регулярно дыхательную гимнастику Стрельниковой – считает, что ему эти упражнения также помогли. Музыкант говорит, что теперь принимает массу витаминов для восстановления.

Алла Довлатова лечилась дома: «Я сделала вывод, что мои образ жизни - тренировки, дыхательные практики, правильное питание, витамин D - все это позволило мне легко отделаться от COVID-19».

Ксения Собчак и ее сын Платон переболели в разное время. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Собчак в программе «Док-ток» сообщила, что ее сын Платон (мальчику скоро 4 года) переболел коронавирусом. Ксения рассказала: «В конце лета у меня переболел Платон – было небольшое затемнение на КТ, он пил антибиотики, я не заразилась, хотя была с ним в самом близком контакте». Телеведущая заболела в октябре – ребенка тут же изолировала в квартиру к бывшему мужу, отцу Платона.

Собчак жаловалось на температуру, которая поднималась до 38 и кашель, тест подтвердил коронавирус: «Меня врач по телефону уговорила не вызывать «Скорую помощь». Убедила, что мое течение болезни не такое критичное, чтобы ехать в больницу. У меня был сильный кашель, надо было задержать дыхание и досчитать минимум до 20 – это всегда получалось. Главное удивление этой болезни – у меня было ощущение, что я все время сполю: просыпаюсь, пью таблетки, меряю температуру и дальше сплю…» В начале у Ксении была паника, она вела видеодневник наблюдений, в котором была и такая фраза: «Надеюсь - это не мое предсмертное видео!» Но под контролем врачей организм Собчак быстро справился с коронавирусом.

Ида Галич на время болезни отдала сына своим родителям. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Блогер и телеведущая Ида Галич на время болезни изолировала ребенка у своих родителей. Лечилась Ида с супругом дома, и теперь радуется наличию антител: «Как оказалось, мы не зря сидели дома. Хоть и все тесты кроме одного были отрицательные, по словам нашего дока, вся симптоматика указывала на Covid-19 . По совету доктора, да и потому, что плохо себя чувствовали - мы провели эти несколько недель на карантинном медовом месяце. Перенесли мы все достаточно в легкои форме! Будьте осторожны, вирус есть. Если у вас, как у нас тесты отрицательные, но симптомы короны — отсидитесь дома по возможности».

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