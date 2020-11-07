Адвокат Михаила Ефремова: «После действий Пашаева непросто добиться от суда снисхождения»

Роман Филиппов рассказал, в чем причина жесткости вышестоящего суда Фото: Иван МАКЕЕВ

Мосгорсуд недавно рассмотрел апелляционную жалобу новых адвокатов Михаила Ефремова, по вине которого в ДТП погиб курьер Сергей Захаров, и уменьшил срок лишь на несколько месяцев. Хотя новая команда адвокатов рассчитывала на большее снисхождение, учитывая, что Ефремов выплатил моральную компенсацию потерпевшим.

- Наша жалоба прошла апелляционную инстанцию. Мы рассчитывали, что смягчат наказание ну года на два хотя бы. Мы надеемся на кассацию, - сказал «КП» один из адвокатов Ефремова Роман Филиппов.

- На ваш взгляд, причина жесткости вышестоящего суда?

- По сути это поддержка своих коллег – судей первой инстанции. Считаю, это из-за поведения, во-первых, в суде первой инстанции Пашаева, экс-защитника Ефремова, и самого Ефремова. Смена позиции – сначала раскаиваюсь, потом «не признаю вину». То есть непризнание вины в первой инстанции - это во многом повлияло на решение Мосгорсуда.

У нас есть веские основания для смягчения наказания.

- Это то, что Ефремов выплатил компенсацию потерпевшим?

- Выплатил – это само собой, да. И плюс то, что не был пристегнут ремнем безопасности водитель Захаров (погибший). Это нарушение ПДД (правил дорожного движения). Если бы он был пристёгнут ремнем, то была большая вероятность, что он мог выжить. На суде по этому поводу выступил специалист.

- Но это не принял суд во внимание?

- Мы не знаем точно, насколько он принял или нет, надо читать решение. И у сторон было много технических вопросов: например, а был ли натяжитель ремня? Мы хотели, чтобы суд назначил экспертизу комплексную, медицинскую и техническую, чтобы все вопросы выяснить. Но никому, видимо, это не надо.

- Почему отказано в экспертизах?

- Надо смотреть протокол, судебные акты. Конечно, будем обжаловать, скорее всего.

- Говорят, что с вами Ефремов в эмоциональном плане ожил после действий Пашаева?

- Да. Он удовлетворен работой.

В суде он сказал, что Пашаев оказывал на него жесткое давление. Не был исключён подкуп свидетелей, о чем он тоже сказал.

- А сам Ефремов теперь понимает, что он был за рулем?

- Ну, сейчас он осознает это.

- А тогда ему затуманил мозги Пашаев своими предположениями о том, что не он был за рулем?

- Вероятно.

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