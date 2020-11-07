Правозащитник Иван Мельников: «У Ефремова в колонии будут особые условия – и это к лучшему»

То, что Ефремову будут особые условия в колонии – это понятно абсолютно всем. Фото: АГН "Москва"

Казалось, на ближайшие годы для Ефремова все решено: знаменитый заключенный останется отбывать наказание в столичном СИЗО, где его смогут навещать родные и адвокаты. Но 6 ноября пресс-служба ФСИН вдруг объявила: заключенный Ефремов М.О. отправлен отбывать наказание в колонию одного из регионов.

- То, что новые адвокаты Ефремова заявили о том, что он избежит колонии - это выглядело смешно, - сказал «КП» правозащитник, вице-президент Общественного Комитета за гражданские права, бывший секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОПН) Москвы Иван Мельников. – Ефремов уже осужденный, и незаконно держать его вместе с подозреваемыми в одной камере. Мне не понятно, как могли договориться, чтобы он оставался в СИЗО. Другое дело, если он попросил отбывать наказание в хозотряде СИЗО, работать там: заниматься уборкой, раздачей пищи, посылок и передач (тем, чем занимаются работники хозотряда). Возможно, библиотекарем. Хотя в следственных изоляторах зачастую библиотекарями работают люди вольнонаемные. Но у них есть помощники из числа заключенных.

Но заключенных, осужденных по таким статьям, как Ефремов, в хозотряде СИЗО обычно не оставляли. Обычно это касается осужденных по так называемым экономическим или наркотическим статьям. Это по практике сегодняшней. «Новые адвокаты помогли избежать колонии», - вот так звучало в новостных лентах. Да все равно он будет отбывать!

То, что Ефремову будут особые условия в колонии – это понятно абсолютно всем. И это, наверное, и к лучшему. Может быть, смогут открыть филиалы театральных кружков в нескольких местах и в той колонии, где Ефремов. К этой колонии, куда отправят Ефремова, будет больше внимание, туда будет чаще выезжать полномочный региональный по защите прав человека (в большинстве регионов их и не видно в тамошних колониях), будут приезжать туда руководители ФСИНа и сотрудники прокуратуры более регулярно с проверками, учитывая резонансность и повышенный интерес. Сделают там ремонт и так далее. К лучшему такая «вип-персона» для колонии.

- По вашим сведениям, в каких условиях содержался Ефремов в СИЗО «Водник»?

- В прекрасных, по меркам учреждения. По сравнению с другими подозреваемыми. Он находился в четырехместной камере с двумя другими подозреваемыми. Его сокамерники: один - бывший чиновник, задержанный по обвинению в коррупции, второй - задержан за экономическое преступление. В основном в этом СИЗО камеры большие достаточно, для более десяти человек. Более того, и сейчас в этом учреждении камеры, которые забиты – людей больше, чем количество кроватей в камере. И людям в них приходится по очереди спать. А в камере Ефремова, рассчитанной на четверых, трое человек. В камере его есть все, что надо для быта: телевизор, холодильник.

Недавно Ефремов попросит передать ракетки для пинг-понга.

- Что еще он просил?

- В большей степени его интересуют возможные разговоры с семьей, возможность предоставления свиданий с супругой, родственниками.

После суда апелляционной инстанции жена Ефремова просила свидание. Но ей было отказано из-за эпидемии. С сестрой тоже отказали видеться по той же причине.

Сестра почти каждый день пишет ему. Есть такая возможность – это так называемое ФИН-письмо, когда через интернет отправляете письмо, платите за него и есть обратный адрес для ответа. Письмо распечатывается, отдается Ефремову, если хочет, он пишет ответ, и по обратному бланку сотрудники ФИН отправляют письмо гражданину. Есть такая оперативная возможность общаться. Знаю, что Ефремов активно переписывается со многими.

Дело Ефремова самое странное, даже на уровне апелляции. Его новые адвокаты каждый подал по жалобе. Их было четверо, от одного из них Ефремов на суде отказался. И плюс Ефремов от себя свою жалобу подал.

И плюс была жалоба от гражданской жены погибшего, от Пашаева, и от курьерской компании (в которой работал умерший Захаров). Семь жалоб в одной апелляции! Редкий случай. Если бы было много обвиняемых, я бы еще понял.

Заметно, что нет согласованных действий между защитниками. Кто-то из адвокатов попросил в своей кассации конкретный срок – например, четыре года условно. Тоже первый раз с таким сталкиваюсь: чтобы так просили приговор – мол, дайте, пожалуйста, там четыре года, три, два. Обычно пишут: просим не связанное с реальным лишением свободы наказание.

Указывают, что нарушено право Ефремова на защиту, учитывая поведение Пашаева, и при этом просят уменьшить срок, а не отменить приговор (что следовало бы). Был один у семьи Ефремова адвокат, который огромное количество ошибок наделал в этом деле, его лишили статуса адвокатского (Пашаев). А теперь новые адвокаты, к которым тоже возникают вопросы.

Видимо, не хотят люди (родные Ефремова) все-таки разбираться. Обожглись один раз и идут обжигаться второй, продолжают наступать на те же грабли. К сожалению, у некоторых людей такое бывает.

- Мне передавали, что Ефремов полностью доверяет жене, и она выбирала из большого количества предложений от юристов тех, кто понравится, интуитивно.

- На мой взгляд, юриспруденция с интуицией связана не слишком.

- А Пашаев какие ошибки допустил?

- Было допущено огромное количество ошибок. Очевидно, налицо был состав преступления, вины. А отказ признания вины, попытка избежать необходимого привлечения человека к уголовной ответственности вызвало негативную реакцию со стороны судебного сообщества, так и со стороны общества в целом. Пашаев настроил общество против Ефремова. Большинство людей негативно отнеслись к отказу Ефремова признать вину. Он потерял в этот период лицо и как актер, и как личность.

Суд, учитывая отказ от признания вины, смог свой жесткий приговор обосновать очень грамотно и чётко отсутствием раскаяния, отсутствием компенсации вреда потерпевшим, а этого нужно было добиться. Нужно было пытаться наладить с ними диалог. Не оскорблять. Нужно было урегулировать этот конфликт. Но необходимых действий предпринято не было на тот момент.

В апелляции, когда указывается, что компенсирован вред пострадавшим, адвокат Добровинский, как их представитель, заявил, что они просят оставить приговор в силе - то есть деньги отдали, но договоренностей достигнуто не было.

Апелляция рассматривает возможные ошибки, допущенные в вынесение решения. Но суд первой инстанции в случае с Ефремовым максимально закрепил суровый приговор. И там все достаточно четко прописано. Новые адвокаты должны были пытаться отменить приговор, это их основная была задача после всех ошибочных действий Пашаева и этого собранного в целом негатива, который был как со стороны судебного сообщества, которое, мягко говоря, раздражали действия Пашаева, так и со стороны общества в целом. Кто бы что ни говорил, судебная система зачастую ориентируется, в том числе, и на общественное мнение. Если у большинства в обществе негатив к этому человеку, и из всех СМИ видно, что к человеку относится общество нехорошо, то суд будет максимально обращать на это внимание. И при вынесении вердикта в таком случае мягкого наказания или существенного снижения срока в суде второй инстанции ждать не стоило. Адвокаты могли использовать другие козыри. Например, есть основания полагать, что Пашаев незаконно получил статус адвокатский. Он не проживал, как положено в регламенте адвокатской палаты, на протяжении года до сдачи квалификационного экзамена в регионе. Есть ряд вопросов к сдаче им экзаменов, у него только-только была судимость снята и так далее. Это вещи, которые адвокаты новые должны были активно проверить и просить вернуть дело на новое рассмотрение, поскольку права защиты Ефремова жестко нарушены. А помимо действий Пашаева, надо было еще подавать жалобы на второго адвоката (Пашаев был не один), которая бездействовала в отношении защиты Михаила Ефремова. Она, видя неправильную позицию Пашаева, нейтрализовалась.

Ефремов на суде по апелляционной жалобе сказал фактически об уголовном составе в действиях Пашаев. Он сказал, что Пашаев обещал ему подкупить свидетелей. Извините, это вообще-то уголовное преступление. Почему не добиться возбуждения уголовного дела по данному факту против Пашаева? По идее даже суд имеет право передать эти материалы в Следственный комитет. Если свидетели на суде давали показания в последствие подкупа – то это уголовный состав. Должны привлечь к уголовной ответственности причастных к этому, а вынесенный приговор в отношении Ефремова отправить на новое рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.

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