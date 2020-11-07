"За нашу любовь к вашему творчеству": московские театры вспоминают Жванецкого

Московские театры вспоминают Жванецкого Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Пришла горькая весть – умер Михаил Жванецкий, Миша для меня, - сказал в своем видеообращении худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин. - Мы были знакомы с его молодости, а моей юности. Мы были дружны благодаря моему отцу, который сыграл огромную роль в его судьбе, а Жванецкий сыграл огромную роль в истории нашего театра. Он был большим настоящим писателем со своим миром и философией, он стал классиком при жизни. При этом оставался настоящим одесситом. Одесситом всея Руси. Вслед за Бабелем он возвел Одессу в особое мироощущение, не только связанное с юмором, но и с отношением к жизни, с глубинным оптимизмом. Он приобрел всенародную славу. Как Высоцкий, как Аркадий Райкин. Очень тяжело и горько нести такие утраты. По нему скорбит вся наша страна. Я очень любил Мишу и очень ценил его оценки разных явлений жизни и искусства…

МХТ им.Чехова разместил у себя в Инстаграме запись выступления Жванецкого, сделанную пять лет назад на юбилейном вечере Олега Табакова: «Как в один день всё становится зелёным, как в один день всё становится жёлтым, так в один день всё становится белым…»

Так в один день все становится пусто. Нет ни Табакова, ни Жванецкого.

Театр Олега Табакова тоже вспомнил, что творчество Жванецкого было тесно связана с театром еще в начале 60-ых годов, когда он познакомился с Аркадием Райкиным и работал у него в Ленинградском театре миниатюр на должности заведующего литературной частью.

В 2014 году Олег Табаков вручил Жванецкому свою именную премию со словами «За мою любовь к твоему творчеству».

Кстати, замечательный снимок с церемонии вручения этой премии сделал корреспондент «Комсомольской правды» Михаил Фролов.

Замечательный снимок с церемонии вручения этой премии сделал корреспондент «Комсомольской правды» Михаил Фролов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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