«Хотела ее избить»: Коллеги Мирославы Карпович рассказали, как звезда «Папиных дочек» уводила из семьи фигуриста Ягудина

По словам артистов, Мирослава всегда была охотницей за состоятельными мужчинами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мирослава Карпович снова хозяйничает в доме звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного. Напомним: недавно друзья Карпович рассказали kp.ru, что актриса рассорилась с Прилучным, поскольку не только она, но и ее мать слишком намекали Павлу на свадьбу. Мол, живем вместе, пора жениться. После ссоры Карпович съехала от Прилучного. Но журналисты недавно снова запечатлели пару во время закупок в магазине. Хотя, по словам знакомых актрисы, многие снимки в СМИ появляются с подачи окружения Миры. Бурный роман с известным актёром - отличный шанс для Карпович, чтобы удержаться на плаву.

Дескать, поэтому, пока Павел молчит, она через таблоиды подогревает интерес к своей скромной персоне.

И как выяснилось, Прилучный не первый мужчина, которого артистка пыталась увести из семьи.

-Такая же история была с олимпийским чемпионом, фигуристом Лешей Ягудиным. Леша и Таня Тотьмянина уже на тот момент ждали ребёнка, но официально они не были расписаны. Лёша и Карпович играли в одном спектакле. Мирослава сразу начала атаковать Ягудина, была очень навязчива.

Присылала ему свои фотки, постоянно строчила в ночи смс. Когда беременная Тотьмянина это заметила, чуть дело до драки не дошло, Татьяна хотела поколотить «разлучницу»,-рассказывают kp.ru коллеги Карпович. - К счастью, Леше и Тане удалось сохранить семью, они после этого инцидента поженились.

- Мира всегда действует по одной схеме: выбирает только известных мужчин, - говорит визажист, который ранее работал с Карпович. - Чаще всего это женатые мужчины, которые переживают кризис в семье. Она легко уводит их из семьи. У Ягудина хватило благоразумия, он не оставил беременную жену. А вот Прилучный лишился благополучной семьи... Агата Муцениеце - женщина европейского склада, терпеть унижение не стала и ушла от Паши ещё в марте после череды побоев. На тот момент Карпович снимала со своей подругой дом по соседству с Прилучным. Паша порой туда приезжал с детьми в тайне от жены. Гулял он там и со своими друзьями. После возвращался домой пьяным...

Часто на макияже Мирослава рассказывала мне про роман с женатым мужчиной, говорила, ждёт, когда он бросит супругу.

Чтобы завоевать Прилучного, Мира делала эротичные фотосессии, посылала их возлюбленному. Она ему как-то подарила календарь со своими откровенными фото. Мира, как мне кажется, была одержима идеей увести Павла из семьи и не раз мне советовала «сходить к бабке», мол, та помогает в любви. Но я в такие вещи не верю, - смеётся звёздный визажист.

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