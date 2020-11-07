Подробности смерти Михаила Жванецкого: с артистом успели проститься жена и сын

Обстоятельства смерти 86-летнего юмориста Михаила Жванецкого раскрыла актриса Нонна Гришаева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Михаил Жванецкий для Одессы является особой личностью. Он вырос и жил в этом городе. Двери его дома были всегда открыты для близких и друзей. Актриса Нонна Гришаева много лет дружила с юмористом. Она тоже одесситка. Звезда фильмов "День радио" и "День выборов" раскрыла обстоятельства смерти 86-летнего артиста.

Нонна Гришаева рассказала, что до последней минуты рядом с Михаилом Жванецким были его жена Наталья Сурова и сын Дмитрий. За несколько часов до смерти сатирика близкие сатирика сказали Гришаевой, что его состояние ухудшилось. У него была онкология. В середине января 2020 года у артиста диагностировали рак предстательной железы. Незадолго до Нового года артист почувствовал себя плохо.

"Днем получили известие от близких Михал Михалыча, что он плох. Так что мы были готовы ко всему. И потом, это лето было первым, когда он не приехал в Одессу - тяжело болел", - цитирует плачущую артистку сайт mk.ru.

Наталья Сурова - третья жена Жванецкого. Женщина была на 32 года младше именитого супруга. Они познакомились в начале 90-х на гастролях. Юморист без памяти влюбился в Наталью. Высокой брюнетке было всего 24 года.

"Мише было 56 лет. Правда, разница в возрасте не смущала - я ее не чувствовала благодаря Мишиному восторженному, детскому взгляду на жизнь. Люди реагировали по-разному, смотря со стороны на нашу пару", - признавалась Сурова.

Влюбленные не видели смысла в пышной свадьбе и задумались о бракосочетании только после рождения сына Дмитрия. Мальчик подрос и отметил, что недоволен, что мама и папа официально не женаты. В 2010-м Михаил Михайлович и Наталья расписались, не устраивая по этому поводу торжества. "Я до сих пор так и не взяла фамилию Жванецкого. Хотя то, что я вышла замуж, наверное, хорошо, а то всю жизнь жила и никогда не была в браке, глупо тоже как-то получается", - резюмировала Сурова.

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