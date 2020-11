Новые участники шоу «Голос-9»: Солист группы «Премьер-министр», красавица из детского «Голоса» и юноша необычной ориентации

Жан Григорьев-Милимеров. Фото: Первый канал

До начала игры на вылет остался всего один шажок. А пока продолжается самый веселый и радостный этап проекта. В предпоследнем выпуске слепых прослушиваний шоу «Голос-9» наставники выбрали еще несколько талантливых вокалистов. «КП» представляет самых ярких.

Жан Григорьев-Милимеров, 40 лет (Москва)

Уже готовая звезда, некогда солист группы «Премьер-министр» вообще-то представлял Россию на «Евровидении-2002».

Уже готовая звезда, некогда солист группы «Премьер-министр» вообще-то представлял Россию на «Евровидении-2002». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Но теперь ему 40, музыкальный коллектив распался, и Жан явился в «Голос», чтобы напомнить о себе. Он выбрал для этого удачный хит — Hotel California группы Eagles в зажигательной латиноамериканской аранжировке — и все, кроме Полины Гагариной, повернулись к вокалисту. Валерий Сюткин назвал Жана «солнечным человеком», Гагарина призналась, что приняла голос Милимерова за иностранный вокал, а Баста отметил самобытность артиста. Жан отправился к Шнуру.

Михаил Жигалев, 22 года (Иваново)

Этот артист из города невест удивил всех не только исполнением, но и образом. Интеллигентно говоря, Миша был похож на Фаринелли из фильма Жерара Корбьо.

Или на Евгения Стеблова в «Рабе любви» Никиты Михалкова.

Парень попытался подчеркнуть свою инакость в беседе с Дмитрием Нагиевым («Вы же видите, какой у меня необычный образ»), но ведущий не понял намеков: «Чем так необычен твой образ? Черный пиджак? Черная футболка? Длинные волосы из 90-х?». Вокалист исполнил народную песню «Ой, то не вечер» («Сон Степана Разина»), чем впечатлил лишь Валерия Сюткина.

— Ну, по внешности подходит Валере, — тонко подколол коллегу Сергей Шнуров.

Александра Мостовяк, 18 лет (Ромашково, Московская область)

Красивая девушка не в первый раз штурмует «Голос». Она уже участвовала в третьем сезоне детской версии проекта. И тогда добралась до нокаутов.

В этот раз Саша пришла на слепые прослушивания с довольной сложной песней Адель Someone Like You и практически провалилась. Спела вроде бы хорошо, но до последней ноты к ней никто не поворачивался. И буквально на заключительном аккорде по кнопке хлопнула Полина Гагарина. Теперь придется отрабатывать аванс. От счастья Мостовяк разрыдалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не забивайте голову негативом!» Баста, Гагарина, Шнуров и Сюткин стали наставниками шоу «Голос-9» и дали напутствие зрителям

Вокальный проект возвращается в эфир (подробности).