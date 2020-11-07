Геннадий Зюганов: Задача Октябрьской революции - «Даёшь ликбезы!» - сегодня снова очень актуальна

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Товарищ Генеральный секретарь! Вот раньше, говорят, и Иосиф Виссарионович, и Леонид Ильич - каждый из них прикладывал свою руку к призывам ЦК ВКП (б) и ЦК КПСС к Дню Октябрьской революции. Какие бы три главных воззвания к 7 ноября вы бы сейчас провозгласили?

- Первый лозунг.

Как никогда сегодня актуально – «Власть – народу!», «Власть – Советам!».

- Так Элла Памфилова докладывала же накануне Владимиру Путину - что в местные Советы у нас избраны не только одна уборщица, но и - телятницы, доярки, кузнецы...

- Тогда это будет власть достойная, которая будет отражать интересы всех тружеников.

- Ура! Дальше...

- Второй главный лозунг.

Многие не знают, что в первые годы Советской власти были созданы две чрезвычайные комиссии – одна по борьбе с саботажем и преступностью и вторая - по борьбе с ликвидацией безграмотности. Сегодня безграмотность просто поражает. Вопрос качественного образования, современной науки, овладения новейшими технологиями – это вопрос нашего исторического выживания. Поэтому «Образование – для всех!» должен быть ключевым лозунгом.

- «Даёшь ликбезы!». Ура!

- Да, так. А для этого готов закон. Ну, и третье. «Социалистическое Отечество в опасности!». После этого призыва в гражданскую войну 86 тысяч царских офицеров пришли в Красную армию. Был штаб Военно-Морского флота, там было 600 человек – одни аристократы. Они в полном составе пришли служить своей державе.

Сегодня нас окружили санкциями, идет гибридная война. Россия и русский мир в опасности. И надо их защищать.

- Хотите опять мобилизовать аристократов?

- А почему бы и нет?

Иначе некому будет держать в единстве гигантские просторы Родины. Вот три главных призыва сегодня.

- Как партия отметит праздник?

- Мы 7-го возлагаем венки на Красной площади, а потом у нас будет «Великий Октябрь шагает по планете» - представление начнём... На сайте, в интернете, можешь посмотреть.

Тысячу человек принимаем сразу в партию

- А возраст?

- В основном это молодежь, конечно. Такая современная, интересная, которая поняла, что без сплоченности, без справедливости, без качественного образования, без работы, без хорошего жилья завтра ничего не будет. Поэтому они активно вступают, помогают. И мы им благодарны. Это современные люди, но выбор их абсолютно осознанный.

- А вот из партии не исключают, как раньше – партбилет на стол! – нет такого?

- Есть устав. Партия – это люди, которые признают устав, программу и платят взносы. А если нет, так исключают. Это нормально. Это не собрание любителей-огородников. И то, если ты не выполняешь устав товарищества, то тебя тоже выгонят. В партии должна быть высокая дисциплина и организованность.

- А если у меня в партбилете подпись самого товарища Зюганова… Со мной никто не может расстаться?

- Нет, но если будешь нарушать устав…

- Понесете 7 ноября флаг или транспарант?

- Да, да, да, цветы, флаг, транспаранты. «Да здравствует Великий Октябрь!», «Ленинско-сталинская модернизация» и товарищ Гамов! (смеётся)

- А раньше всегда мы выпивали на 7 ноября. Как теперь?

- Само собой. Сталинские сто грамм - наркомовские - будут обязательно. Это главный праздник на планете. Имей в виду.

- У нас как было - в Оренбурге при Советах? Если ты флаг на демонстрации несешь, тебе три рубля давали. А если транспарант, то - пять.

- Да ладно, ерунда! Ну зачем? У нас партия гуманистов, партия подвижников.

- Энтузиастов.

- Вот, молодец!

- Да здравствует коммунистическая партия Российской Федерации во главе с товарищем Зюгановым. Ура!

- Вот не зря я тебя мёдом кормил, когда ты ко мне на дачу приезжал...