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Коронавирус Covid-19

Геннадий Онищенко: Почему 95 процентов умерших от ковида в Москве занимались самолечением - травками да припарками?

Об этом доктор медицинских наук, академик РАН размышляет в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
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Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сводки с «фронта» борьбы с ковидом с каждым днем становятся тревожней. Удастся ли нам избежать жестких карантинных ограничений в ближайшем будущем? Все ли возможности задействованы? Или все-таки придется опять на осадное положение переходить?

- Если бы мы использовали все ресурсы и резервы, у нас было бы гораздо меньше больных, - считает знаменитый врач и политик, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

- А что еще нужно?

- Все, что есть, важно только эффективно использовать эти возможности.

То есть нам всем необходимо в точности соблюдать правила. Все то же самое: маски, перчатки, дезинфекция, избегать массовые мероприятия.

Единственное, что бы я подкорректировал, - это систему тестирования на ковид. Сейчас мы гордимся большими цифрами обследования. Но значительную часть этих показателей составляют повторные – и не по одному разу – тесты, которые делают уже заболевшим пациентам в больницах и тем, кто ходит на работу.

То есть много случайных, так сказать, профилактических тестов. А вот контакты выявленных больных ковидом в полной мере не отслеживаются.

- А если поконкретнее?

- Вот у китайцев на каждый выявленный случай приходится примерно 8 тысяч тестов - на людей, контактировавших с заболевшим. Выявили больного, и тут же начинают обследовать всех, кто с ним так или иначе соприкасался.

В Ухане на рынке обнаружили очаг заболевания - сразу закрыли половину города и просто «вычесали» этот сегмент.

- Ну, у нас тоже, если заболел один член семьи – проверяют всех домочадцев.

- Это в лучшем случае. А ведь круг контактов может быть очень большим: продавцы и покупатели того магазина, в который инфицированный человек ходил, пассажиры автобуса, на котором он ехал. Вот эти контакты надо бы обследовать. А у нас этого, к сожалению, нет.

– Зато, наконец-то, есть маски в полном объеме. Их уже не продают спекулянты за бешеные деньги, их можно купить в каждой аптеке по доступным ценам.

- Конечно же, доступность средств медицины и гигиены – это важный критерий. Маски, перчатки, дезинфицирующие гели, костюмы для врачей, лекарства - всего должно быть достаточно.

Но ведь идут жалобы на то, что препаратов, специальных медицинских средств. Из провинции - особенно.

Здесь нужно, конечно, Минздраву, прежде всего, взять на контроль эти проблемы.

- Да народ лекарства берет, как весной продукты – впрок.

- Да, естественно, про это я и говорю. Они вам без назначения врача не нужны. Но вы берете «про запас», «на всякий случай». И тем стимулируете возникновение дефицита препаратов в аптеках.

А потом оказывается, что эти таблетки вам и не понадобились. А кому-то, кому остро были нужны, не достались.

Вот это, конечно, нужно очень серьезно проанализировать.

- А что делать? Не бежать же по каждому чиху к врачу. Достал домашнюю аптечку – и лечись.

- Очень серьезная ошибка – заниматься самолечением. Вот мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что анализ смертности выявил следующее: 95 процентов летальных исходов при коронавирусе, особенно у пожилых людей, возникает из-за поздней госпитализации. Потому что люди занимались самолечением, а не обращались к доктору.

Ну, какое там самолечение может быть у пенсионера? По советам такой же бабушки-пенсионерки? Народными средствами? Травками и припарками? Ковид этим не возьмешь.

- Так люди и начинают лечиться самостоятельно, потому что порой ни врача на дом не дождешься, ни даже «Скорой».

- Да, есть такая проблема, в период эпидемии - особенно. И медицина должна реагировать на нее, мобилизовываться и внимательнее быть к обращениям пациентов, особенно возрастных.

Это – тоже возможность, которая использована еще не до конца.

О ЧЕМ ЕЩЁ СКАЗАЛ ЭКС-ГЛАВСАНВРАЧ

Коронавирус вышел из пробирки? Проверить невозможно - нет международных механизмов

- Есть версия, что ковид – вирус рукотворный, созданный в лабораториях.

- Для меня достаточно примечательным было заявление Сергея Евгеньевича Нарышкина (глава СВР. - А.Г.) о том, что, по данным внешней разведки, вирус ковида - естественного происхождения.

Я тоже говорил, что, скорее всего, мы имеем дело с естественным вирусом. Но ни одно самое авторитетное заявление нельзя принимать - как окончательное.

- В смысле?

- В последние лет сорок мы, когда имеем в виду появление необычной вспышки инфекции, - оцениваем ее с точки зрения преднамеренности. Но это не влечет за собой международно-правовой оценки - с тем, чтобы потом предъявлять той или иной стране - в случае доказательства этого - обвинения.

Конвенция по биологическому и токсинному оружию, подписанная в 1972 году, предполагала создание механизма такого контроля, который бы признавали все государства. И, на основании этого контроля и выводов экспертов, можно и нужно было принимать окончательное решение.

Оно бы имело международную юридическую силу. И тогда бы вступали в действие все остальные законы международного права

В том, что это не состоялось, виноваты Соединенные Штаты Америки, которые в 2001 году вышли из того договора...

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