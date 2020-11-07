Российская «молодежка» продолжает наказывать взрослых: теперь жертвой стала Швеция

Молодежная сборная России под руководством Игоря Ларионова продолжает проходить проверку боем на взрослом Кубке Карьялы. Фото: EPA/KIMMO BRANDT/ТАСС

Молодежная сборная России под руководством Игоря Ларионова продолжает проходить проверку боем на взрослом Кубке Карьялы. Два дня назад «молодежка» разгромила национальную команду Финляндии, которая старше ее на 7 лет – 6:2. Сейчас россияне выстояли против шведов, а потом и обыграли их в серии буллитов - 2:1 (Б).

В этом матче было все. И самоотверженная игра в обороне, и обидная ошибка в концовке матча, и замена вратаря, и чудесное спасение. Но прежде всего во втором матче Кубка Карьялы нужно было доказать, что победа над Финляндией – не случайность. И что решение отправить «молодежку» на взрослый Евротур – правильное решение. Именно здесь команда Ларионова сможет набрать нужный опыт перед молодежным чемпионатом мира. Теперь уже точно расчет сработал в том числе на имидж российского хоккея.

Со шведами было непросто. Порой российская «молодежка» прижималась к своим воротам, и иногда только эффектные сейвы голкипера Аскарова спасали ворота в острых ситуациях. Но со временем и сборная России стала проводить острые контратаки. А потом осмелела, и переходила в позиционное наступление.

Не очень удачно у нашей «молодежки» получалось играть в численном преимуществе – без большого количества моментов и бросков, и шведские удаления оказывались безнаказанными. Зато в меньшинстве команда Ларионова работала на пределе концентрации, и в обороне старалась действовать четко и самоотверженно. Благодаря чему почти 55 минут держался счет 0:0.

Но к концу 3-го периода сил все-таки не хватило. Здорово отработав очередное меньшинство, россияне немного расслабились, и мгновенная потеря концентрации обернулась пропущенной шайбой. Отличился Ведин – 0:1.

И тут российская «молодежка» провела, пожалуй, самые важные минуты на турнире. Было важно не развалиться, не опустить рук, не сбиться на простой хоккей и постараться переломить ход игры. И это команде Ларионова удалось: снятый вратарь, передача опытного Подкользина, пауза от Амирова и 1:1! За считанные секунды до сирены третьего периода!

Овертайм в формате «три на три» иногда превращается в лотерею. В ней сборная России могла проиграть несколько раз – спасал Аскаров. И разве в серии буллитов мог быть другой герой? 2:1 в пользу России. И вряд ли у российской «молодежки» когда-либо были еще более крутые тренировки к своему чемпионату мира.