"Никаких обид. Папа, надеюсь, тебе хорошо": внебрачный сын обратился к умершему Михаилу Жванецкому

Внебрачный сын Михаила Жванецкого трогательно обратился к родителю. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В последние годы общественность бурно обсуждала личную жизнь Михаила Жванецкого. Как известно, у 86-летнего артиста было несколько бурных романов и внебрачных детей. Один из них - Андрей Рывкин. Два года назад молодой человек выпустил скандальное эссе, в котором рассказал об отношениях с артистом. И вот теперь, после смерти писателя, признался, что ему очень тяжело сейчас.

Внебрачный сын Михаила Жванецкого трогательно обратился к родителю. "Ушел человек, чьими словами говорит вся страна, но с которым я так и не смог найти общий язык. Это огромная потеря для русской культуры и, если смотреть десятки статей, сотни заметок и телерепортажей, моя личная потеря отца как будто тонет в панегириках великому сыну ушедшей страны. Но это не так", - написал Андрей Рывкин в Тelegram-канале TheRyvkinProject.

По его словам, быть сыном Михаила Жванецкого было потрясающе тяжело. "Но ни на секунду - даже сквозь злость, обиду и годы молчания - я не сомневался в том, что люблю его как отца. Больше нет моих текстов, которые я надеялся , что он прочтет - дальше только разговор с пустотой, с записями концертов, фотографиями и надгробием. Но мне все равно повезло, что при его жизни мне удалось сказать то, что давило меня все эти годы. Что удалось найти своих братьев. Что сейчас, в этот момент ужаса, я не один", - пишет Рывкин.

Молодой человек не скрывает своего горя: "Ваши слова, ваши молитвы, ваши пожелания сил - все это помогает мне выдержать тот ужас и пустоту, что несет в себе потеря самого близкого человека. Даже если этот человек всегда был вдали. Земля пухом. Никаких обид. Папа, я надеюсь, тебе хорошо".

Напомним, Андрей Рывкин родился 10 января 1983 года в Ленинграде. Он является соавтором сценария к фильмам "Духless 2" и"Лондонград". Его мама Регина Рывкина умерла в 2013 году. Похоронена в Санкт-Петербурге. По словам бывшей гражданской жены Михаила Михайловича - Надежды Гайдук - Рывкина была сиделкой у больной матери сатирика. "Сначала Регина задержалась в доме на вечер, потом осталась с ночевкой. Так и забеременела. Когда объявила о ребенке Жванецкому, тот его не признал, поэтому и не хотел платить алименты. Дошло до того, что Регина предложила сделать тест ДНК. Понятно, что родившийся мальчик Жванецкому не был нужен", - говорила Гайдук.

Когда Андрею исполнилось десять лет, вместе с мамой и отчимом он переехал в США. Со своим биологическим отцом он встретился случайно - в американском Бостоне, где Жванецкий выступал с гастролями. Андрею тогда едва исполнилось 11 лет. Сатирик не узнал сына, однако подарил мальчику брошюру со своим автографом. "С тех пор мы виделись раз 10, после его выступлений. Он всегда был в гримерке, в идеальном костюме, в цветах, окруженный бесчисленными поклонниками, камерами и телохранителями. Все проходило по отработанной схеме: двухминутные «Сколько же тебе сейчас лет?», «Как мама?», а затем - торжественная презентация конверта с тысячей долларов и обязательным напутствием про «стыдно должно быть - в 17 лет деньги брать у отца». Он был слишком труслив, чтобы признать, что бросил ребенка и просто хотел откупиться, а я - чтобы признать, что не нужен отцу", - делился скандальными откровениями Рывкин.

Внебрачный сын Жванецкого в 2018 году посвятил отцу эссе, в котором рассказал об отношениях с сатириком. Тогда Андрей считал, что отец никогда не любил его, да и достижения сына не оценивал по достоинству. "Я не помню, в какой момент и с каким психологом понял, что своему отцу я никогда не был нужен. Это осознание сделало то, что и должны были, по идее, делать отцы - оно заставило меня хоть чуть-чуть поверить в себя. Может, в каком-то глупом стремлении получить признание отца, но «одно неверное движение» - и я начал писать. Когда я похвастался ему своей первой публикацией, он тут же сказал: «Мои гены». Да, мой отец собирал стадионы, но это не он научил меня придумывать самые известные фильмы и клипы в стране. Если он и растил из меня писателя, то только с помощью записок, которые я оставлял ему через дежурных у служебного входа концертных залов", - делился переживаниями Андрей.