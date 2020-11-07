В Британии объяснили, почему королева Елизавета II ни разу не появилась на публике в маске

В последний раз Елизавету II видели в середине октября на публичном выступлении в научном парке Портон-Даун Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании официально сообщили о том, что в стране началась вторая волна коронавирусной пандемии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил в стране карантин, который продлится, как минимум, до 2 декабря и призвал граждан соблюдать режим самоизоляции. Также он, как и британские врачи, настоятельно рекомендовал при посещении супермаркетов и общественных мест соблюдать меры предосторожности, а именно носить защитные маски и пользовать дезинфицирующими средствами.

Но не все в стране выполняют ограничительные меры, связанные с пандемией. Королева Елизавета ни разу за все время, что свирепствуют COVID-19, не появилась на людях в маске. В сети нет ни одной фотографии монаршей особы с необходимым ныне аксессуаром на лице.

- Все члены королевской семьи, чтобы показать общественный пример, с самого начала карантина и пандемии присутствовали на общественных мероприятиях в маске, но только не королева, - сообщил историк и биограф королевской семьи Роберт Лейси.

В последний раз Елизавету II видели в середине октября на публичном выступлении в научном парке Портон-Даун. Опять же без маски. Тогда это аргументировали тем, что перед встречей, все сдали тест на коронавирус. И только при отрицательном результате могли прийти на встречу.

- Очень многие задаются вопросом, почему королева игнорирует требование носить маски, - рассуждает Лейси. – Многие полагают, что таким образом монаршая особа хочет подарить людям надежду на то, что когда-нибудь пандемия закончится и наступят былые времена.

Однако уже в эти выходные королеве все же придется надеть маску. Великобритания будет отмечать День памяти павших. В этот день военнослужащие и ветераны собираются у памятников погибшим солдатам. А члены королевской семьи возлагают венки к кенотафу в центре Лондона.