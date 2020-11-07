"Небо забрало его": в крушении самолета под Люберцами погиб телеведущий НТВ Александр Колтовой

Телеведущий НТВ Александр Колтовой увлекался пилотированием. Фото: Instagram.com

Ведущий ток-шоу на телеканале НТВ 41-летний Александр Колтовой и, вероятно, его жена погибли при крушении самолета в Подмосковье. Об этом kp.ru сообщил источник в экстренных службах.

"КП" дозвонилась до продюсера программы "ДНК" на телеканале "НТВ" Дмитрия Алимова, который пока не верит в случившиеся.

- Я видел эту новость, но пока точно не знаю. Подтверждения у меня нет. Я пытался и пытаюсь дозвониться Александру, но телефон не доступен. Я не знаю, должен ли был он сегодня летать, - рассказал Дмитрий Алимов.

На месте крушения легкомоторного самолета. Фото: пресс-служба МЧС Московской области

Именно Александр Колтовой, вероятно, со своей женой разбился сегодня при крушении легкомотрного самолета в подмосковных Люберцах. Судя по постам в инстаграме, телеведущий увлекался пилотированием. Особенно ему нравилось лететь над рекой. В конце сентября Александр Колтовой стал пилотом.

- Впервые оказался на аэродроме Кубинка в 2004 году, тогда же началась моя дружба со "Стрижами" и "Витязями". И вот наконец-то, я сам пилот и сам прилетел на Кубинку, - радовался Колтовой.

На последних фото в инстаграме Александр Колтовой как раз в полете. Тогда он мечтал о серьезной авиации.

- Осваиваем серьезную авиацию и полеты на эшелонах, - написал Александр Колтовой.

Около года назад Александр сдал экзамен пилота. Фото: Instagram.com

Последний полет был на легкомоторном самолете в Подмосковье. Водители на Новорязанском шоссе видели, как самолет летел низко над дорогой, оставляя шлейф белого дыма. Позже стало известно об аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna. Самолет стал загораться в небе. По предварительной информации, произошел отказ двигателя. Самолет приземлился в поле в районе поселка Толмачево.

- По прибытию первого пожарного подразделения происходило горение самолета на площади 5 кв.м. В 15.51 самолет был полностью потушен. Есть пострадавшие - два человека погибли, - сказали в МЧС по Московской области.

В соцсетях знакомые уже стали оставлять соболезнования.

- Скажите, что это неправда и вы живы...

- Хороший был человек, видно...

- Небо забрало. Он так любил небо...

- Ушел в свой последний полет...

- Такая страшная авария. Ужас. В это сложно поверить.

Фото: пресс-служба МЧС Московской области

О последнем полете Александра Колтового рассказала его коллега с канала НТВ.

- У нас потеря - на легкомоторном самолете «Сессна» разбились ведущий НТВ Александр Колтовой с женой. Они летели в Рыбинск. В полете загорелся мотор, Александр попытался посадить самолет на пустыре в 25 километрах от МКАД, но разбился, - рассказала Лариса Раевская, редактор службы новостей НТВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская подтвердила факт крушения самолета и гибель двух человек.

- Проводится доследственная проверка. Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте и криминалисты управления выехали к месту крушения легкомоторного самолета в Московской области. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила Марковская.