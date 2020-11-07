Министров правительства используют как приманку: эксперт рассказала о новом способе обмана россиян

Мошенники заманивают жертв видеороликами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По Интернету гуляет ролик: выпуск новостей, в кадре министр труда и соцзащиты Антон Котяков, глава Минцифры Максут Шадаев и глава ФНС Даниил Егоров выступают на пресс-конференции на тему соцвыплат. После этого выскакивает подробная инструкция, из которой можно узнать порядок получения выплат. И кажется, какой тут может быть обман, ведь в кадре высокопоставленные чиновники. В этом и хитрость. Мошенники использовали министров в качестве приманки для доверчивых россиян.

Хитрость в том, что к видеозаписи приложена ссылка на фишинговый сайт, который имитирует страницы госорганов. Пользователей просят ввести личные данные и номер банковской карты для получения выплат. Стоит это сделать, и деньги с вашей карты испарятся.

Ролик могут рассылать по СМС, по почте или через мессенджеры, в том числе с именных номеров, копирующих названия реальных государственных сервисов, рассказала РИА «Новости» эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

Ссылку на ролик с участием членов правительства также публикуют в виде рекламы на сторонних сайтах, где рассказывается о дополнительных пособиях и выплатах. Стоит перейти с сайта по ссылке и тоже оказываешься в лапах мошенников.

В Минтруде сообщили, что не получали жалоб на хищение средств с банковских карт после просмотра видео. При этом напомнили, что консультация по получению выплат и пособий предоставляется совершенно бесплатно в МФЦ, отделениях соцзащиты и в Пенсионном фонде. Так что заходить на сомнительные сайт и обращаться за помощью к платным юристам не нужно. Кроме того, никто из работников государственных организаций, назначающих социальные выплаты, не может требовать данных вашей банковской карты: срока ее действия, пин-код или cvc-код.

Если это произошло, в Минтруде советуют тут же обратиться в правоохранительные органы.

Другое дело, что заявление в полиции у вас, конечно, примут, но обычно правоохранители не любят заниматься подобными случаями. Это касается и мошенничества с банковскими картами, и звонков с незнакомых номеров, и липовых кредитов.

Эксперты отмечают: мошенники все чаще используют для своих целей видео-сервисы. Они монтируют видео, накладывают свои звуковые дорожки, наглядно разъясняют, как можно получить различные выплаты, в том числе несуществующие. Вам могут легко посулить денежную компенсацию в несколько десятков и даже сотен тысяч рублей. Правда, чтобы получить эту компенсацию, у вас попросят внести небольшую комиссию. Ну вы поняли, да? Со своими деньгами вы можете попрощаться, а компенсация так и останется обещанием.

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