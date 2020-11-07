Амиров, Аскаров, Подкользин: три звезды российской «молодежки»

Игроки сборной России в матче первого Кубка Карьяла в рамках Еврохоккейтура между сборными России и Финляндии. Фото: EPA/KIMMO BRANDT/ТАСС

Когда молодежную сборную России отправили вместо взрослой на Кубок Карьялы, ей предрекали горькую участь. По всем прогнозам «молодежку» более опытные соперники должны были раскатать на льду в мелкую крошку. «Ну ничего, хотя бы опыта наберутся», - заранее вздыхали эксперты. Зря вздыхали – российская молодежка сначала уничтожила Финляндию (6:2), а потом одолела и Швецию – 2:1 (Б). И теперь Европа и даже НХЛ учит новые фамилии российских молодых звезд.

РОДИОН АМИРОВ, 19 ЛЕТ

Родился в Башкирии. Отец Родиона – конькобежец и с самого детства показывал сыну, как правильно кататься на коньках. Все пригодилось, когда Амиров сначала занимался в школе в городе Салават, а потом и в Уфе. Амиров стал появляться в составе «Салават Юлаев» в матчах КХЛ еще в прошлом сезоне. А в этом он стал еще и забивать – уже 3 шайбы. Но в сборную он попал по протекции Владислава Третьяка – в этом признался сам президент ФХР, и теперь рассчитывает на шоколадку в качестве благодарности.

В октябре на драфте НХЛ Амирова под довольно высоким 15-м номеров выбрал «Торонто». Контракт нападающего с «СЮ» рассчитан до 2021 года. И если Родион покажет себя и на МЧМ, «Торонто» не будет ждать слишком долго.

Родион Амиров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЯРОСЛАВ АСКАРОВ, 18 ЛЕТ

Уже несколько лет считается одной из главных надежд российского хоккея. В 17 лет дебютировал за СКА, в этом году провел первый сухой матч в КХЛ. Выбран на драфте НХЛ под 11 номером, и это рекорд среди российских вратарей. У Аскарова «неправильный» хват – там, где обычно у вратарей блин, у него ловушка. Возможно, это дает ему некоторое преимущество. Но в любом случае Ярославу пророчат огромное будущее.

Теперь Аскаров отрабатывает авансы в сборной России – его уверенные действия не позволили финнам вернуться в игру, а шведам дожать российскую «молодежку», потом Ярослав и выиграл серию буллитов.

Ярослав Аскаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВАСИЛИЙ ПОДКОЛЗИН, 19 ЛЕТ

Самый опытный игрок российской «молодежки» и ее капитан. В КХЛ он дебютировал еще в 17 лет, и стал первым игроком лиги, родившимся в 21-м веке. А в этом сезоне – один из основных игроков СКА. В свое время Подколзина на драфте НХЛ выбрал под 10-м номером «Ванкувер». И многие думали, что Василий очень быстро переберется в Канаду. Но он решил пока окрепнуть в России и отработать свой контракт с армейцами. Возможно, правильно – сейчас у Подколзина, вероятно, не очень хорошее время, от него ждали большей результативности. Но проблемы роста лучше решать дома, а о том, что с ними молодой игрок справляется, говорит его уверенная игра на этом Евротуре.