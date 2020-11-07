Все лето он меня звал полетать над Москвой: Лера Кудрявцева рассказала о погибшем телеведущем Александре Колтовом

Лера Кудрявцева рассказала о погибшем телеведущем Александре Колтовом Фото: Instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева не может поверить в гибель соведущего по программе "Звезды сошлись" на канале НТВ. С Александром Колтовым они проработали немало времени и успели даже подружиться. Но днем пришла новость о гибели Колтового во время полета на легкомоторном самолете под Люберцами.

- Господи! Еще вчера вечером мы записывали программу, а сегодня его не стало. Умный, позитивный, скромный, добрый Саша - мой коллега и друг. Я отказываюсь в это верить, - написала в соцсетях Лера Кудрявцева.

Телеведущая знала, что Саша увлекается авиацией, проводит почти все выходные на обучении, летает. И однажды даже звал ее полетать вместе.

- Все лето он звал меня полетать на самолете над Москвой. Еще недавно звонил и говорил: "Полетели". Я отказывалась и верещала на него, чтобы прекратил заниматься этим опасным делом, - написала Лера Кудрявцева.

Лера Кудрявцева опубликовала пост в Instagram о погибшем коллеге. Фото: Instagram.com

Также она сказала, что несколько дней предчувствовала какую-то беду. Оказалось, что погиб Колтовой. Уже сейчас она говорит, что не должна была перебивать его во время записи программы и сделала бы все - лишь бы Саша был жив.

Лера Кудрявцева подтвердила, что погиб Александр вместе с женой.

- Господи, разбился с женой. Остался ребенок. Что происходит, - написала в Инстаграме Лера Кудрявцева.

Накануне с телеведущим виделся и Эдгард Запашный, гендиректор Большого Московского государственного цирка.

- Ужасно. Вчера жал ему руку, - написал Эдгард Запашный.

Соболезнования выразил телеведущий Оскар Кучера и участница шоу "Comedy Club" Марина Кравец.

Напомним, что около 16.00 водители на Новорязанском шоссе заметили в небе легкомоторный самолет. Он летел слишком низко, через несколько минут упадет в поле возле деревни Томилино. Самолет загорелся. Спасатели ликвидировали огонь и сообщили о двух погибших.

Самолет, пилотируемый телеведущим, упал в Подмосковье. Фото: Пресс-служба МЧС Московской области

Александр Колтовой был участником проекта "За стеклом", вел программы "На пределе", "Технологии спорта. Секреты рекордов", "ДНК", "Звезды сошлись" вместе с Лерой Кудрявцевой.

Сам Колтовой рассказывал, что его отец был инженером-конструктором в космической отрасли. После школы Александр решил стать геофизиком, тогда о небе он не мечтал. Впервые самостоятельно он стал летать на легкомоторных самолетах в конце 2019 года.