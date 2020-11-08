Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Матчи ЦСКА и "Ростова" уже давно в чемпионатах России - большая и яркая афиша. В прошлом сезоне команда Валерия Карпина дважды победила армейцев - как в Москве, так и у себя дома. Сейчас - новый сезон и первым поединком команд значится встреча в столице. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Ростов 8 ноября 2020.

Статистика личных встреч ЦСКА - Ростов имеет очень богатую историю. Клубы 52 раза играли между собой в чемпионатах России. 15 побед у "Ростова", 27 у ЦСКА, а еще 10 стреч завершились вничью. В прошлом сезоне оба матча выиграл "Ростов" - 3:1 в Москве и 3:2 у себя дома. Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА - Ростов 8 ноября 2020 говорят о том, что фаворитом будет ЦСКА. Московский клуб одержит победу, либо же будет ничья. Но "Ростов" неделю назад уже показал, что может бить клуб уровня "Спартака" на его же поле. Прогноз на матч ЦСКА - Ростов 8 ноября 2020 - победа ЦСКА с разницей в один гол.

Стартовые составы на игру ЦСКА - Ростов 8 ноября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА - Ростов 8 ноября 2020? Матч начнется в 16:30 по московскому времени 8 ноября и его покажут на канале Матч Премьер.

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Ростов можно будет посмотреть 8 ноября 2020, начиная с 16:30 по московскому времени на телеканале Матч Премьер. Стартовый свисток прозвучит на стадионе в Москве вечером в воскресенье, 8 ноября.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.