Джо Байден - новый президент США по результатам голосования в 2020 году. Но Трамп с этим не согласен

Джо Байден - новый президент США по результатам голосования Фото: REUTERS

Четвертые сутки Америка и весь мир ждали оглашения результатов выборов президента США.

Обычно это происходит в тот самый вторник, что после первого понедельника ноября – в сам день выборов. Но в этом году битва была нешуточной: на счету был каждый голос.

А с учетом коронавирусных изменений в привычном образе жизни, сделавших предпочтительными массовое досрочное голосование, а также отправку бюллетеней по почте, выборы-2020 войдут в историю США как самые непредсказуемые и, пожалуй, самые скандальные.

COVID-19 изменил привычки избирателей: рекордное количество избирателей проголосовали по почте (более 109 млн. чел.). У них было время подумать, прежде чем отправить свою бюллетень. Таким образом, в корне изменилась вся политтехнология – исчезли те самые 10-15% избирателей, всегда принимавшие решение сразу перед тем, как поставить галочку в бюллетене и опустить его в урну. Привычные законы и механика агитации не работали, нужно было придумывать новые способы.

Ни в штабе Байдена, ни в штабе Трампа таких не придумали. Вот и пришли 2 кандидата к финалу, что называется, ноздря в ноздрю: судьбу Байдена решили всего несколько тысяч бюллетеней. И это в масштабах многомиллионной Америки!

О победе Байдена объявил телеканал CNN. Это стало возможным после того, как избиркомы Невады Невады и Пенсильвании подвели окончательные итоги подсчета голосов избирателей. До этого Байден лидировал по числу голосов выборщиков, оставаясь в 6 их голосах от победы. Ему достаточно было Невады, но в полдень по времени восточного побережья США сразу оба штата огласили итоги – Байден там набрал большинство.

Трамп не намерен сдаваться и намерен потребовать пересчета голосов, а также аннулирования части бюллетеней в ряде штатов, в чьи избиркомы они поступили, по мнению республиканца, позже положенного срока.

Да и выборщики ото всех штатов, совершенно не обязанные отдавать свой голос за лидирующего в их штате кандидата, могут проголосовать так, что Трамп усидит в своем кресле еще 4 года. Но шансы на это минимальны.

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