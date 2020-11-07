Любовь Успенская поселила в своем доме 11-летнюю девочку, потерявшую отца

Любовь Успенская поселила у себя 11-летнюю Камиллу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В жизни Любови Успенской грядут перемены: на днях певица объявила, что собирается взять ребенка из детского дома. Отношения с единственной дочерью Татьяной Плаксиной после публичного скандала, когда та обвинила мать в домашнем насилии, все еще напряженные, а королева шансона так хочет о ком-то заботиться. Вот и сейчас, как выяснил сайт kp.ru, в доме звезды живет 11-летняя девочка, приехавшая из Казахстана, которая год назад потеряла отца.

- Я очень благодарна Любе за мою внучку, - рассказала "КП" звездный нумеролог и близкая подруга Успенской Клара Кузденбаева. - Камилле 11 лет, она с раннего детства занимается вокалом. В прошлом году в нашей семье случилась страшная трагедия: в возрасте 34 лет скончался мой единственный сын Руслан. В тот тяжелый момент Люба меня очень поддержала, плакала вместе со мной, пропускала через себя всю мою боль. И я хорошо помню, что она сказала тогда: "Клара, у тебя трое внуков. Ты должна жить ради них. Это самое главное, что ты можешь сделать для своего сына".

Любовь Успенская поселила у себя 11-летнюю Камиллу.

Успенская так прониклась горем подруги, что взяла шефство над ее 11-летней внучкой Камиллой. Она поселила девочку у себя дома, занимается с ней сама плюс наняла преподавателей - будущую звездочку сутки напролет готовят к шоу "Голос. Дети". Юная певица уже вторую неделю живет у королевы шансона.

- Любовь Залмановна действительно любит детей и всегда переживала, что Таня у нее одна-единственная, - продолжает Клара Кузденбаева. - Она часто говорила: "Я так беспокоюсь за дочь, не дай бог с ней что-то случится, я ведь останусь совсем одна". Их отношения с самого начала не могли быть простыми. Дело в том, что по нумерологии Таня - носитель тысячного знака, это редчайшая программа: таким людям среднего пути не дано, только вверху или внизу. Как говорится, пан или пропал. Такие дети очень волевые, и в то же время их минусы - категоричность, гордыня, амбициозность. Они всегда соперничают с родителями, пренебрегают ими. Кроме того, Таня родилась в день, который в нумерологии называется "коридор мести" - 27 декабря 1989 года. Такие люди могут придумать себе врага, и чем больше они с ним воюют, тем больше удача на их стороне.

Нумеролог Клара Кузденбаева много лет дружит с певицей. Фото: из личного архива

А вот Успенская, по словам нумеролога, наоборот, появилась на свет в "день жертвы" - 24 февраля 1954 года. Такие родители зачастую пасуют в отношениях с детьми и перед партнерами. К тому же, в жизненной программе певицы прописано великодушие, сердечность, желание перелюбить ребенка, ни в чем ему не отказывать. Клара Кузденбаева уверена: никакого деспотизма со стороны матери никогда не было и быть не могло, это обман и провокация, ведь Успенская заботится даже о чужих детях. Однако, дочь все равно негативно воспринимает ее поведение. И все равно, несмотря на сложности, отношения в семье скоро наладятся: любовь победит все невзгоды.

А в следующем году после дня рождения у Успенской наступает благоприятный период, который кроме прочего, сулит перемены в личной жизни.

- Долгое время Люба скрывала правду о своих отношениях с мужем Александром Плаксиным - как он обижал ее, избивал, шантажировал, что заберет дочь, если жена подаст на развод. Все эти годы она терпела его только ради Тани, но этот негодяй в итоге настроил дочь против матери. Всячески поощрял Танины пороки, лишь бы только насолить Успенской, - говорит Клара Кузденбаева. - Между тем, у Любы в программе четыре "двойки" - это значит, ярко выраженная сексуальная энергетика. Поэтому она вечно молодая, позитивная, рядом с ней всегда праздник. Неслучайно молодые мужчины к ней тянутся. Но все, о ком говорят в СМИ - не ее половинки. Теперь выбирать мужчину мы будем, исходя из совместимости по нумерологии. Раньше Успенская в это не верила, относилась крайне скептично. Но потом, когда мои прогнозы начали сбываться, пересмотрела свое отношение.

Клара Кузденбаева с Татьяной Плаксиной. Фото: Личный архив

По словам нумеролога, она оказалась права в отношении сразу нескольких близких к Успенской людей. Так, например, Кузденбаева предупреждала, что домработница певицы воровка - в итоге та стянула хозяйские часы с бриллиантами. Говорила, что ее помощница реализует программу зла - так оно и вышло. Но самым большим разочарованием для Любови Залмановны стал ее экс-директор, чьи махинации также не скрылись от нумеролога. Как выяснилось, много лет сотрудник действительно обманывал и подставлял артистку.

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