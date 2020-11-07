Кто был в самолете вместе с ведущим Александром Колтовым - выясняют: Лера Кудрявцева сообщила, что жена погибшего жива

Лера Кудрявцева сообщила, что жена ведущего жива. Фото: Instagram.com

В поле под Люберцами 7 ноября при жесткой посадке загорелся легкомоторный самолет. В салоне было два человека. Изначально появилась информация, что погиб телеведущий НТВ Александр Колтовой с супругой. Об этом сообщили коллеги с канала и телеведущая Лера Кудрявцева, которая работала с Александром в проекте "Звезды сошлись".

- Господи, разбился с женой. Остался ребенок. Что происходит, - написала в Инстаграме Лера Кудрявцева.

Позже она уберет эти строчки из своего поста и напишет, что супруга жива.

- Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей - выясняется, - написала Лера Кудрявцева.

Коллеги Колтового говорят, что Саша тщательно оберегал свою личную жизнь. Никогда не появлялся с девушками на мероприятиях, не говорил, с кем встречается. Позже говорил, что женился, но не афишировал, кто его жена.

Александр Колтовой разбился на самолете 7 ноября. Фото: Instagram.com

- Он мог запросто сходить в кино с коллегами девушками, при этом все знали, что он женат. Но и не просили показать фото жены. Знали, что у него есть ребенок - он говорил. И собака у него была, - рассказывает "КП" Анастасия Мирная, бывшая коллега Колтового.

Следователи продолжают выяснять личности погибших. На аэродроме подтвердили имя и фамилию пилота - это Александр Колтовой. Данные пассажира могли и не вносить в предполетные документы.

- Погибших двое - мужчина и женщина. Мужчина - Александр Колтовой, а женщина - точно не супруга. Мы устанавливаем ее личность, - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

В настоящее время место крушения самолета оцеплено, работают специалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

Крушение произошло в Подмосковье. Фото: Пресс-служба МЧС Московской области

- Проводится доследственная проверка, - сказали в ведомстве. - Следователи изучают остатки самолета. Завтра приедут специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для выяснения причин крушения.

Уже взяты пробы топлива на аэродроме Мячково, откуда вылетел Александр Колтовой. Тела погибших будут отправлены на экспертизу. Черных ящиков, как в гражданской и военной авиации, на борту легкомоторного самолета нет. Однако эксперты осмотрят двигатель и оставшиеся детали. Ранее сообщалась версия, что у самолета отказал двигатель. Также следователи проводят допрос диспетчеров, чтобы понять, о какие причинах посадки говорил в последние минуты Александр Колтовой. Будет собрана информация от людей, с которыми общался накануне погибший.

- Также будут изучены имеющиеся видео. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК России.

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