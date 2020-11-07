США обвиняют иранских хакеров в попытках вмешаться в выборы-2020

Выборы в США прошли успешно, несмотря на попытку хакеров вмешаться. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В день (или теперь уже точнее, в дни) выборов президента США все внимание американских спецслужб и программистов было сконцентрировано на безопасности избирательного процесса в киберпространстве. Высшее политическое руководство страны, да и общественное мнение, не хотело повторения истории, когда выборы 2016 года оказались, якобы, скомпрометированы внешним вмешательством.

Всех собак тогда повесили на Россию. И прошли годы, прежде, чем американское правительство призналось, что так и не нашло никаких доказательств на этот счет.

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты и чиновники сосредоточили свои усилия на дезинформации и кибератаках. И хотя инциденты все-таки были, но ни один из них, по сообщениям спецслужб, не поставил под угрозу честность выборов.

- Это был обычный вторник в Интернете, - прокомментировали в Агентстве по кибербезопасности США. – Хотя мы к нему готовились заранее.

В начале октября министерство юстиции США наложило арест и заблокировало доступ к 92 доменным именам, замаскированных под новостные агентства. Эти каналы использовал, как выяснилось, Иран.

Позже ФБР сообщило, что сеть государственных и местных органов власти пытались взломать опять же иранские хакеры. Они получили доступ к закрытым регистрационным данным избирателей на Аляске и отправили всем письма с угрозами. Подобный случай произошел и в штате Джорджия. Злоумышленник под угрозой размещения личных данных и регистрационных номеров избирателей в сети, требовал выкуп у полиции.

Спецслужбы каждый день сообщают, что следят за всем, и уверяют, что никаких утечек данных или проникновений в выборную систему не было, поэтому сами выборы были честными и прозрачными.