Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 8 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 8 ноября 2020 года Фото: REUTERS

"ПОСТРАДАЛИ 30 РЕЗЕРВИСТОВ"

"Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Юхары Вейселли, Юхары Сеидахмедли, Горган, Учунджю Махмудлу, Гаджар, Диваналылар Физулинского района, села Юхары Мезре, Янархадж Джебраильского района, села Газьян, Баласолтанлы, Марданлы Губадлинского района", - заявляет президент Азербайджана Ильхам Алиев в свое официальном паблике.

"Подразделения Азербайджанской Армии уничтожили очередную военную колонну 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии вооруженных сил Армении.

В результате обстрела направляющейся из Агдама в Ханкенди военной колонны, состоящей из 3 "КамАз" ов, 2 "Урал" ов и 2 БМП, было уничтожено большое количество военнослужащих противника. Кроме того, около 30 военнослужащих были ранены, а военная техника в колонне сгорела", - сообщает Минобороны Азербайджана.

"В ходе боев на Агдамском направлении фронта подразделениям вооруженных сил Армении был нанесен серьезный урон: противник понес потери и оставил свои позиции в результате нанесения артиллерийских ударов по минометной батареи на оборонительном участке 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии в этом направлении. Автобус с добровольцами, прибывающий сюда с целью усиления полка, попал в аварию. Стало известно, что в результате аварии пострадали до 30 резервистов, призванных из запаса. В результате обстрела 4-го реактивного дивизиона 62-й артиллерийской бригады была выведена из строя РСЗО БМ-21 "Град", среди личного состава имеются убитые и раненые", - перечисляют свои успехи за последние сутки в военном ведомстве.

ИДУТ ЖЕСТОКИЕ БОИ ЗА ШУШУ

"Продолжаются тяжелые бои, на севере, в сторону Мартуни, к югу от Шуши, нашим войскам сопутствует успех. Помня об этом, некоторым людям не стоит в сложной ситуации шуметь, говорить о негативных вещах", - отметил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Фонд военного страхования уже начал процесс выплаты компенсаций семьям погибших и получивших инвалидность в Азербайджане. Ограничений по заявлениям нет, деньги не арестованы", - заявляют в военном ведомстве Армии обороны Арцаха.

"Более упорные и интенсивные бои проходили под Шуши-Карин. Подразделения армии успешно приостановили многочисленные попытки атак вражеских сил, уничтожив крупные силы противника. Оперативная тактическая ситуация осталась неизменной по всем направлениям линии фронта. Попытки атак противника продолжаются по основным направлениям. Подразделения обороны принимают меры по выявлению вражеских диверсионных групп", - говорится в сообщении сайта Минобороны Армении.

О том, что на всех фронтах резко обострилась ситуация свидетельствует и общее снижение числа информационных сообщений в сети. Похоже, что районах Карабаха, где происходят боестолкновения, глушится любая связь.

ПАШИНЯН НАПОМНИЛ О МИРОТВОРЦАХ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что именно российские миротворцы лучше всего справятся с задачами в Нагорном Карабахе.

"Вопрос здесь не только и не столько политический, сколько практический, потому что, во-первых, Россия присутствует в регионе. То, есть, миротворцы предполагают оперативное реагирование. Россия знает регион, я могу даже говорить о вопросах языковой коммуникации...Я считаю, что российские миротворцы - самые подходящие и правильные игроки в этом процессе", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем интервью немецкому телеканалу АRD.