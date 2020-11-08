Названа диета, которая поможет прожить до 100 лет

Диета многими воспринимается как набор ограничений. Но на самом деле это стиль питания, то есть диета — это про наши пищевые предпочтения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Диета многими воспринимается как набор ограничений. Но на самом деле это стиль питания, то есть диета — это про наши пищевые предпочтения. В издательском доме «Комсомольская правда» в печать выходит книга врача и эксперта по антивозрастной медицине, ректора Европейского университета долголетия «Дорожная карта к долголетию. Краткое руководство для почти вечной жизни» Юлии Юсиповой. Эксперт рассказала kp.ru о том, какие из диет действительно работают на наше долголетие.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ: СНИЖАЕТ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Самая исследованная диета с точки зрения долголетия – средиземноморская, говорит эксперт. Эта система питания имеет научно доказанную связь с продолжительностью жизни. Обзор данных 17 клинических испытаний показал: у тех, кто придерживается средиземноморского рациона, значительно снижаются главные маркеры воспаления в организме - интерлейкин-6 (IL-6) и высокочувствительный С-реактивный белок. А воспаление, как известно, связанно с ускоренным старением.

Что нужно знать про эту диету:

1. В меню отдается предпочтение богатой полифенолами пище - разноцветным овощам, фруктам, правильным жирам — это оливковое масло, орехи.

2. Из животной пищи выбор падает на рыбу, птицу и минимальное количество красного мяса.

3. Молочные продукты могут присутствовать в виде старых сыров или сыров, приготовленных из сыворотки, которые обладают минимальным количеством лактозы.

4. Простые углеводы – сладости, сахар, заменяются на сложные: цельнозерновые продукты.

- В контексте старения нам надо понимать, что важно употреблять достаточное количество клетчатки. Чем больше у нас клетчатки, тем лучше ей питается наша микробиота (микроорганизмы, живущие в кишечнике, - прим. Ред.). А чем у нас разнообразнее микробиота, тем мы дольше живем, - говорит врач Юлия Юсипова.

Эту взаимосвязь подтверждают научные исследования долгожителей. Чем разнообразнее микробиота кишечника, тем больше шансов, что человек преодолеет 100-летний рубеж.

ВСЯ ПАЛИТРА ЗДОРОВЬЯ

- Что нам помогает формировать богатую среду микроорганизмов в кишечнике? В книге мы говорим о системе употребления овощей в зависимости от их цвета. Фитонутриенты в продуктах питания обладают важным воздействием на все наши внутренние органы, - поясняет Юлия Юсипова. – Например, зеленые овощи, содержащие фолаты, магний и витамин К, способны оказывать большее благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, чем овощи других цветов.

- Определенный цвет влияет на иммунитет, - продолжает врач. - На страницах книги мы приглашаем каждого завести рабочую тетрадь, в которой можно вести дневник пищевых предпочтений. И посмотреть: получается ли у вас набирать по 50 цветов овощей и фруктов в неделю. Осень, кстати, очень помогает нам набрать палитру разнообразного питания, добавляются яркие цвета, например, оранжевый из тыквы и хурмы.

КИШЕЧНИК – ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ

Микробиота кишечника влияет и на активность мозга, и на работу сердца, подчеркивает эксперт. Нормальное пищеварение – залог того, что в наш организм поступает достаточно питательных веществ, микроэлементов, витаминов.

- Если в кишечнике есть воспаление, то, образно говоря, все полезное, что в него попадает, будет «проходить мимо», не будет усваиваться, потому что нарушен сам процесс абсорбции, - рассказывает врач Юлия Юсипова. – Если питание правильное и нет воспаления в кишечнике (это взаимосвязанные процессы), то продукты усваиваются хорошо и не нужны дополнительные нутриенты, биологически активные вещества, мультивитамины. Те самые добавки, которыми, порой, у нас очень активно увлекаются. Но если мы не лечим наш кишечник, то и все эти добавки будут проходить мимо! К тому же не надо забывать, что биологически активные вещества – это лекарства и их надо уметь правильно применять. Например, перед началом приема витамина D нужно обязательно сдать анализы и проверить его уровень в организме.

Лабораторная диагностика крайне важна в работе над предотвращением старения, напоминает эксперт.

- Нам нужно определить ту точку, в которой мы находимся сейчас. И затем, выяснив серьезность состояния, мы понимаем, куда нам двигаться дальше, над чем конкретно работать. Начать ли с восстановления желудочно-кишечного тракта или перейти к образу жизни, - говорит Юлия Юсипова.

Нормальное пищеварение – залог того, что в наш организм поступает достаточно питательных веществ, микроэлементов, витаминов. Фото: Евгения ГУСЕВА

БУДЬ В КУРСЕ!

Влияние продуктов на организм в зависимости от их цвета

- Красная пища и воспаление: высокое содержание антиоксидантов и каротиноидов в пище красного цвета помогает справиться с воспалением и улучшает работу иммунной системы.

- Оранжевая пища и репродуктивное здоровье: каротиноиды играют большую роль в регуляции фертильности, поддержке овуляции и обладают эндокринно-регулирующей активностью.

- Желтая пища и пищеварение: продукты желтого цвета богаты клетчаткой, что помогает поддерживать сложный микробиом и способствует доровью желудочно-кишечного тракта за счет улучшения моторики кишечника.

- Зеленая пища и здоровье сердечно-сосудистой системы: как правило, продукты зеленого цвета обладают большим количеством веществ, необходимых для правильной работы сердечно-сосудистой системы. Среди них витамин К и фолаты (фолиевая кислота и ее производные), магний, калий и пищевые нитраты.

- Сине-фиолетовая еда и когнитивные качества: пища, богатая полифенолами (вещества, растительного происхождения, которые защищают растения от химикатов и стресса), способствует улучшению памяти, настроения.

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