Американские журналисты признали выборы в США честными, ни разу не упомянув про «русских хакеров»

В этом году в США почему-то не вспоминали о «российской угрозе» Фото: REUTERS

Журнал Foreign Affairs — один из самых авторитетных в США, в будущем году ему исполнится сто лет. Не просто издание — рупор заметной части американской политической элиты.

Сразу после выборов в США в нем вышла статья под заголовком: «Избирательная система США сработала» — в том смысле, что сработала на отлично. Явка — 67% (четыре года назад, когда Трамп бился с Хиллари, было 56%). Рекордное голосование по почте — не способ вбросить бюллетени за нужного кандидата, а успешная мера для борьбы с коронавирусом. Почти проигравший Трамп что-то говорил про Верховный суд, который в условиях неопределённости должен назвать победителя? Какой суд, вы что. Люди же проголосовали! Джо Байден — президент от народа!

Похоже на лакированный репортаж о победе в «битве за урожай» из какой-нибудь советской газеты времён застоя. Где о нищих беспаспортных крестьянах, о согнанных на картошку студентах, о приписках председателей колхозов в отчётах для райкома — уж, конечно, не говорилось.

И лишь крошечный червь сомнения грызёт, когда видишь золотые снопы американского электорального урожая. Где же русские хакеры? Где чёрные кибертехнологи, которые исказили результаты предыдущих выборов-2016, помогли Трампу въехать в Белый дом — и за 4 года так и остались не пойманными?

Может, устыдились, сидят по своим берлогам? Да нет же. Две недели назад экс-шеф ЦРУ Джон Бреннан выступал с лекцией, говорил, что Россия обязательно продолжит вмешиваться в выборы.

«В этот раз спецслужбы проявляли бдительность и отразили враждебные кибератаки из-за рубежа», — объясняет Foreign Affairs сей казус.

Правда, в середине октября другие, хакеры таки рассказали о дыре в системах сразу двух штатов, Орегона и Вашингтона: зная имя и дату рождения избирателя, можно легко изменить его «галочку» в базе данных с результатами дистанционного голосования. То есть заявления американских журналистов о «неуязвимости выборов-2020 к кибератакам» — сродни обещаниям их коллег из СССР о скором приходе коммунизма.

Ладно, Foreign Affairs — лишь одно издание, хоть и влиятельное. Может, другие американские СМИ продолжают писать о «русских взломщиках выборов» с тем же жаром, как последние 4 года, — когда они всячески намекали, что Трамп украл победу у Хиллари с помощью Кремля?

Открываем сервис «Гугл.Тренды» — с его помощью можно оценить частоту употребления в медиа-сфере тех или иных слов. Вбиваем «Russian hackers».

Видим два пика. Первый — рубеж 2016-17 годов, когда легенда о «русском влиянии на выборы» с подачи американских СМИ завладела массами.

Второй всплеск, поменьше, — 2018 год, промежуточный выборы в Конгресс, где республиканцы упрочили своё большинство в Сенате — верхней палате Парламента. Было 51 кресло из 100, стало 53. Ах да, республиканца — партия Трампа, конечно же, эти выборы тоже взломаны!

Третий всплеск упоминания русских хакеров виден уже накануне нынешних выборов (что естественно: общественное мнение за четыре года разогрето, тема по инерции продолжает циркулировать). Но пик этот — в 2-3 раза меньше, чем в 2018, и почти в 10 раз меньше, чем в 2016 году.

Потому что сейчас победил «кто надо» — свой человек, демократ Джо Байден. Значит, и выборы, несмотря на миллионное голосование по почте, где с бюллетенями кто угодно может сделать что угодно, — 100% легитимны. Ибо демократия — это власть демократов!

А русские хакеры? Они там же, где «химическое оружие Саддама Хусейна» или «отравление Скрипалей». В фантазиях журналистов, отработавших политический заказ, и российских либералов, которые рассказывают, что «фальсификаций на выборах в США не было», надеясь на гранты от новой демократической администрации.

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