После резни на даче у замдекана РЭУ имени Плеханова ищут работника-мигранта

В двойном убийстве подозревают 26-летнего уроженца Таджикистана Фото: СОЦСЕТИ

В Подмосковье продолжается расследование убийства двух женщин в дачном поселке. Жертвами неизвестных (или неизвестного) стали заместитель декана РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская и ее мать-пенсионерка. Обоим нанесли несколько десятков ударов ножом.

Пытались убить и 6-летнюю дочь хозяйки дома. У девочки ножевые ранения в шею, но ее нашли живой. По данным сайта kp.ru, ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в Морозовскую больницу в Москве, врачи пытаются ее спасти.

В следствии считают, что женщин убили во время ограбления.

- В доме имеются явные следы проведения поиска ценностей, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по московской области Ольга Врадий.

Жертвами неизвестных (или неизвестного) стали заместитель декана РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская и ее мать-пенсионерка. Фото: СОЦСЕТИ

- По предварительным данным, к совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших, - сообщили в прокуратуре Московской области.

- На данный момент достоверно непонятно, был ли преступник один или это была группа лиц, - уточнил kp.ru источник в правоохранительных органах. - Но сейчас действительно основной подозреваемый - мужчина, который работал на участке по найму.

По словам нашего собеседника, 26-летний уроженец Таджикистана помогал женщинам с ремонтом дома. Вчера вечером его также видели соседи.

- У Борковских далеко не самый богатый дом в поселке, - говорит источник. - Средняя семья, без особых излишеств. Да, женщина неплохо зарабатывала, но по соседству немало домов побогаче.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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