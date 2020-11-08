Золотая осень: какие продукты подорожали сильнее всего в октябре

Росстат опубликовал свежие данные мониторинга цен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рекордсменом по росту цен в стране оказался сахар-песок. Если сравнить магазинные ценники в октябре с ними же за предыдущий месяц, окажется, что сахар подорожал на 18,29%. Как отмечают в Росстате, цены выросли почти во всех регионах, а больше всего в Курской и Калужской областях.

- Причин подорожания сахара несколько. Во-первых, в этом году урожай сахарной свеклы довольно скромный: 33 млн тонн. В 2019-м было 52 млн. Цены на сырье выросли, и заводы вынуждены повышать отпускные цены, - объясняет исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. – Во-вторых, основные производители у нас расположены на юге и в Черноземье, переброска железной дорогой товара в другие регионы может влетать в копеечку.

Цены на подсолнечное масло тоже заметно выросли – на 7,43% в среднем по стране. Хотя Росстат насчитал 16 регионов, в которых этот продукт подорожал больше чем на 10%. Тут эксперты тоже винят во всем неурожай. Фермеры собрали на пятую часть, а то и на четверть меньше, чем годом ранее.

Кстати, Федеральная антимонопольная служба уже заявила, что не видит в таком ценообразовании чего-то криминального.

Из других подорожавших продуктов отмечают рыбу, гречку, горох о фасоль, майонез. И эксперты предсказывают, что на этом магазины не остановятся – впереди нас ждет повышение цен к новому году. Под угрозой макаронные изделия, мясо, рыба и, конечно, красная икра.

Впрочем, есть у Росстата для нас и хорошие новости. В ведомстве отмечают снижение цен на яблоки (-7,4%), морковь (-6,1%), капусту (-5,4%).

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