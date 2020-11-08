Хоть тушку, хоть чучело: Выборы в США показали, что сейчас президентом может стать кто угодно

Прошедшие в США выборы президента стали этапным событием не только для самой Америки. Это настоящий финиш в истории современной западной демократии. Фото: REUTERS

Прошедшие в США выборы президента стали этапным событием не только для самой Америки. Это настоящий финиш в истории современной западной демократии. Который показывает не только всю степень деградации политиков, политики, как таковой, но и наступление эры управления странами посредством цифровых технологий, современных массовых коммуникаций и тому подобных явлений «нового дивного мира».

Вспомним, в 1987-м Джозефу Байдену, впервые ввязавшемуся в президентскую гонку в США, хватило обвинения в том, что он украл для своего выступления кусок чужой речи, чтобы он устыдился и по собственному желанию снялся с дистанции. Вспомним до того Уотергейт, когда Никсон ушел с позором, будучи уличен в прослушке штаба кандидата-соперника.

Сейчас же горы компромата, взятки, использование служебного положение, сын-наркоман, чрезмерно озабоченный размерами своего достоинства в общении с несовершеннолетними девочками – и никому до этого нет дела. Вернее, если бы на месте Байдена был Трамп, то, можно быть уверенным, что все было бы не просто использовано по полной, а и раскручено, гипертрофированно, показано под микроскопом.

Да и сам кандидат тоже, мягко говоря, не блистал. Основа основ – встречи с избирателями на стадионах во время вояжей по крупным городам – была явно недостижимой для кандидата от демократов. Максимум, на который отваживался Байден, встреча с несколькими десятками тщательно отобранных человек. Да и на них он частенько путал членов своей семьи, называл девочек мальчиками и наоборот. А еще не выговаривал целые слова, напоминая нам «незабвенного Леонида Ильича» в период глубокого маразматического упадка. Ничего не поделаешь – против деменции медицина бессильна. Однако, как выяснилось, в борьбе с ней всесильны СМИТ, соцсети, коммуникации того, что принято называть гражданским обществом.

Оказывается, можно просто не обращать внимания на все «недоразумения». Кандидат путается, где он и кто он? Это он просто от волнения. За Байдена отдали голоса 170-летние мертвецы? Так ведь США – страна безграничных возможностей, а Трамп просто не слышал желаний мертвецов. Можно заблокировать группу поддержки Трампа в «Фейсбуке» в 375 тысяч человек одним нажатием кнопки. Просто потому, что они не за Байдена. И это свобода слова. А еще можно списать на случайность, что после того, как Трамп вырвался в одном из округов вперед, не оставляя кандидату от демократов даже теоретического шанса догнать его, вдруг следующие 138 тысяч голосов были поданы за Байдена. Все до одного. И ни единого за Трампа. Случайность. Или вот вдруг голоса, поданные за республиканца, вдруг компьютерная программа подсчитала как голосование за демократа. Ну что возьмешь с железяки?! А то, что можно зачищать все посты Трампа в Твиттере, фактически лишая его слова, а можно еще и одновременно обрубить трансляцию выступления главы государства, потому что какие-то там журналисты сочли его вредным и не отвечающим канонам демократии, так ведь всем давно понятно, что демократия – это вам не лобио кушать, а власть демократов.

И так далее, и тому подобное.

Сейчас уже не суть важно – пойдет команда Трампа по судам или нет. Даже если пойдет, ей там мало что светит. Только не надо тыкать в историю противостояния Гора с Бушем, когда пресса объявила президентом Гора, а Верховный суд США отдал пальму первенства Бушу. Это было фактически в другой Вселенной с иной историей. С тех пор многое изменилось.

Если в 70-е годы политика на Западе был уделом личностей и интеллектуальных сражений титанов, то в начале 2000-х в эту сферу стали приходить все больше посредственностей. Дипломаты, которых ранее не приняли бы в швейцары, министры, не ориентирующиеся в зоне своей ответственности. Да и сами лидеры, мягко говоря, уступают. Меркель – это вам не Вилли Брандт, а Саркози – не Ширак. Вот только нынешний Макрон тому же Саркози в подметки не годится. Чем они отличаются сейчас в большей степени друг от друга, так это чем выделяются на общем фоне – не глубиной ума, а разноцветными носками.

Но и этот период уже в истории. Теперь нет необходимости даже в том, чтобы быть обычным законопослушным гражданином для избрания. Нынешние выборы в США показали, что выбрать можно кого угодно. Путем вбросов, манипуляций сознанием, открытым надувательством. Педофила выставить борцом за нравственность, дебила – мудрецом и «отцом демократии». Перефразируя старый советский анекдот про реплику попугая на границе, что «из этой страны надо валить хоть тушкой, хоть чучелом», можно сказать, что теперь выбрать могут хоть тушку, хоть чучело.

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