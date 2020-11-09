"Пидрахуй!"* по-американски, "отметки пробиваются, но волатильность минимизируется", Нобелевку старушке-процентщице! . Каждый теперь может стать Гандальфом.

В США мнения граждан разделились по партийному признаку. Фото: REUTERS

Ситуация в США оставалась неопределенной целых три дня, покуда 7 ноября демократический кандидат Д. Байден в подражание Г. Ю. Цезарю не перешел Рубикон и не провозгласил себя президентом США. В память о победе демократических сил теперь в США день 7 ноября будет красным днем календаря – как некогда у нас.

Решение далось Байдену нелегко, поскольку упирающиеся сторонники действующего президента Трампа усиленно выкликали: "Пидрахуй!". Следуя примеру древних укров, которые на президентских выборах 2004 г. обращались с таким призывом к главе украинской ЦИК С. В. Кивалову, призывая его правильно посчитать голоса, а в случае обнаружения злоупотреблений и несуразностей – пересчитать.

В США мнения граждан разделились по партийному признаку. Республиканцы скандировали: "Пидрахуй!", демократы – "Не пидрахуй!". Но демократия – это процедура! И в рамках строгой процедуры Гай Юлий Байден объявил себя принцепсом, после чего все склонились перед его решением и стали петь и плясать.

Поскольку объявление носило всемирно-исторический характер, вассальные царьки встали перед вопросом: сразу присягнуть на верность новому цезарю или подождать, покуда не будут соблюдены необходимые формальности. Поэтому сперва пошли присягать те, которых в случае чего не будет жалко – мэр Парижа, зампред Европарламента etc., -- а первые лица оставались на низком старте. Однако, затем, поняв, что бояться вроде нечего, к мелкоте присоединились и гранды: президент Франции, канцлер Германии, британский и японский премьеры. Самураи из ресторана Tsunami близ американской военно-морской базы Йокосука даже начали подавать "Байден-бургер" стоимостью в 1980 иен (18 ам. долл.) и весом 600 гр.

Ведь чрезмерно медлить тоже было нельзя. К поздравителям последнего часа, выжидающим полной ясности, и отношение будет соответствующее. Поздравить, когда все уже понятно, каждый может, а верный слуга поздравляет нового хозяина, когда все еще может обернуться иначе.

Разве что последовать примеру ялтинского градоначальника, который забыл поздравить Николая II с тезоименитством и, опомнившись, послал телеграмму: "Третий день пьем здоровье Вашего Величества". Правда, государь император в ответ телеграфировал градоначальнику: "Пора бы и перестать".

Но в России другие заботы. Согласно неумолимому закону, что бы ни происходило во внешнем мире – война иль мир, Трамп или Байден, дождь или вёдро, -- при любом исходе рубль дисциплинированно снижается. На фоне американских выборов он опять упал. В Кремле решили прокомментировать вести с валютной биржи оптимистическим образом: "Психологические отметки пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора".

Вероятно, в Кремле решили взять за образец военные бюллетени 1915 г. – "Под давлением превосходных войск неприятеля наши доблестные войска отошли на заранее подготовленные позиции". Что даже было и правдой: доблестные войска ведь не бежали в беспорядке, а всего лишь произвели эластичное спрямление линии фронта.

Лидер "Справедливой России" С. М. Миронов также решил минимизировать волатильность, для чего совершенно искоренить ростовщиков: "Микрофинансовым организациям в нашей стране не место. Их надо запретить, потому что из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян".

Мнения насчет лихоимства также отличаются большой волатильностью. В 2006 г. восточнобенгальский лихоимец-филантроп Мохаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира "За усилия по созданию основ для социального и экономического развития", каковые усилия выразились в создании сети микрофинансовых организаций.

Тогда как справедливый россиянин С. М. Миронов считает, что правильнее будет не увенчивать лихоимцев лаврами, а тюкнуть их топором по кумполу на образец Р. Р. Раскольникова, упромыслившего процентщицу Алену Ивановну, так и не дождавшуюся Нобелевской премии мира. Пылкий Альбер в "Скупом рыцаре" также критически относился к микрофинансисту Соломону –

"Его червонцы будут пахнуть ядом,

Как сребреники пращура его....".

Так что за С. М. Мироновым стоит богатая – и многовековая – культурная традиция. Беда лишь в том, что тюкай по кумполу или не тюкай, а это злое семя оказывается неистребимым. Разве что у "Справедливой России" получится.

Хотя наше время богато на чудеса. Ученые из ВШЭ, считавшейся идеологической кузницей и здравницей, которая наперебой внедряет разные либеральные новшества, теперь предложили повысить подоходный налог для богатых граждан до 20-24%. Объясняя это возросшей мощью отечественного фиска. Если-де раньше богатеи извернулись бы и казна получила шиш с маслом, то нынче фискалы со всех сторон обложили капиталистов, перекрыли все лазейки, и никуда им не деться.

Министерство финансов, однако, вместо того, чтобы, как встарь, взять перед ВШЭ под козырек, сделало заявление, что ничего такого делать оно не намерено.

В принципе не удивительно. Для минфина плоская шкала обложения – это ковчег последнего завета, на Ильинке будут держаться за нее до последнего. Тогда как университетским ученым более естественно выдвигать что-нибудь либерально-завиральное. Неясно, однако, на какой площадке будет теперь располагаться прежняя кузница и здравница.

Впрочем, ученые ВШЭ могут перенести свои усилия в область технических инноваций. Сообщается, что ведутся разработки над прибором, который дезинфицирует дверные ручки, гаджеты и еду, доставленную с курьером, огнями св. Эльма, т. е. коронным разрядом. Раньше все думали, отчего посох волшебника Гандальфа испускал разряды, а теперь благодаря Национальной технологической инициативе (НТИ) каждый может за умеренную цену сам стать Гандальфом.

* Пидрахуй - от укр. пiдрахуй - «подсчитай».