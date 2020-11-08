Плющенко провел первую тренировку на своем катке

Евгений Плющенко вчера выставил у себя в Инстаграм видео тренировки младшей группы на своем новом катке в Подмосковье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгений Плющенко вчера выставил у себя в Инстаграм видео тренировки младшей группы на своем новом катке в Подмосковье. На нем совсем еще маленькие девочки творят чудеса, прыгают сложные прыжки и почти не падают. При этом их тренер даже осаживает своих подопечных, мол подождите, пока такие элементы исполнять еще рано. Любопытно, что тут же катается и его сын Саша Плющенко, у которого тоже получается очень хорошо.

А лидеров старшей группы академии «Ангелы Плющенко» Алену Косторную и Александру Трусову мы сегодня увидим на Кубке России в Казани. Действующая чемпионка Европы Алена Косторная впервые в этом сезоне покажет две свои новые программы. Напомним, что на предыдущих этапах Кубка она не выступала, а на предсезонных прокатах показала только короткую программу и снялась перед произвольной, которая еще не была готова.

А вот Сашу Трусову мы уже видели на втором этапе Кубка в Москве, где она победила с большим отрывом.

Напомним, что обе эти фигуристки со скандалом в межсезонье перешли от Тутберидзе к Плющенко, и теперь происходит борьба двух школ. Но из представителей клуба «Самбо-70», где работает Тутберидзе, в Казани будет выступать только Майя Хромых. На первом этапе в Сызрани она выступила неудачно, но если сейчас отработает без ошибок, то вполне сможет составить конкуренцию своим бывшим подругам по команде - Косторной и Щербаковой.

Состав участниц четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию:

Алена Косторная, Александра Трусова, Станислава Константинова, Софья Самодурова, Майя Хромых, Елизавета Нугуманова, Ксения Цибинова, Валерия Шульская, Валерия Костина, Валерия Ларионова, Александра Малахова, Анастасия Тараканова.

Расписание соревнований

8 ноября, воскресенье

17.30 Женщины. Короткая программа

19.15 Мужчины. Короткая программа

9 ноября, понедельник

14.30 Мужчины. Произвольная программа

16.45 Танцы. Взрослые. Ритм-танец

17.55 Женщины. Произвольная программа

20.10 Танцы. Юниоры. Ритм-танец

10 ноября, вторник

14.00 Танцы. Взрослые. Произвольный танец

15.30 Танцы. Юниоры. Произвольный танец

18.15 Пары. Юниоры. Короткая программа

19.45 Пары. Взрослые. Короткая программа

11 ноября, среда

13.00 Пары. Юниоры. Произвольная программа

14.30 Пары. Взрослые. Произвольная программа

17.00 Девушки. Короткая программа

19.45 Юноши. Короткая программа

12 ноября, четверг

12.00 Девушки. Произвольная программа

15.00 Юноши. Произвольная программа