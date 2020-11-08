На выборах в США право голоса имеют и покойники, и коты

3 ноября в США, говоря по-нашему, прошел единый день голосования. Фото: REUTERS

3 ноября в США, говоря по-нашему, прошел единый день голосования. Выбирали сразу и президента страны, и треть новых сенаторов, и всю палату представителей, плюс в нескольких штатах голосовали за губернаторов и провели местные референдумы во волнующим граждан вопросам, например, о легализации каннабиса.

НАРОД НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТ

Парадокс, но в США президент выбирается вовсе не большинством голосов, отданных гражданами страны. Потому что выборы в Америке не прямые, все решает коллегия выбощиков. Всего их 538, количество в каждом штате пропорционально величине населения. Скажем в Калифорнии - 55, а в огромной, но пустынной Аляске - только трое. Победитель в каждом штате (даже, если он выиграл с преимуществом в один голос) автоматически забирает себе голоса всех выборщиков - и республиканцев, и демократов.

Только в штатах Мэн и Небраска они распределяются согласно итогам голосования, но эти штаты мало что значат в общенациональном раскладе. Тот, кто наберет 270 голосов , и объявляется следующим президентом. Традиция идет еще из 18-го века, когда считалось, что простой люд сам не в состоянии разобраться, кто достоин стать лидером молодой американской демократии. За него это делали люди образованные, коими и являлись выборщики.

Прошло 250 лет, изменилось все, но только не эти замшелые правила. Вот и получается, что неважно, сколько людей реально проголосуют за тебя, главное - взять верх в «жирных» штатах, дающих наибольшее количество выборщиков. В 2000 году республиканец Джордж Буш-младший проиграл демократу Альберту Гору сто тысяч голосов, но благодаря победе в солнечной Флориде обошел его по количеству выборщиков. Да что далеко ходить: Дональд Трамп на прошлых выборах уступил Хиллари Клинтон аж два миллиона голосов во всеамериканском масштабе! Но снял сливки в ключевых штатах и въехал в Белый дом.

«ЗАОЧНИКАМ» - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Точнее было бы назвать прошедший вторник днем единого подсчета голосов. На участки 3 ноября пришло меньшинство решивших участвовать в выборах избирателей. Потому что 100 миллионов (при прогнозируемой явке в 150-160 миллионов) оказались «заочниками».

Они уже проголосовали до этой даты - кто по почте, кто, придя к урнам для голосования заранее. Массовое досрочное голосование, которое всегда считали одним из признаков возможных махинаций с голосами, реабилитировала пандемия - дескать, только так можно сократить риск заражения при большом стечении народа. Кстати, Трамп сразу предупреждал, что призывы голосовать по почте - уловка демократов, чтобы подтасовать итоги в свою пользу. Как в воду глядел?

ПИШИТЕ ПИСЬМА!

Задолго до «судного дня» американцы голосовали, отправляя заполненные бюллетени по почте или приходили лично на избирательные участки, чтобы при помощи машин для голосования сделать свой выбор. Но есть важное обстоятельство: практически в каждом штате свои правила и процедуры голосования, порой существенно отличающиеся друг от друга. При голосовании по почте обязательна сверка подписи избирателя, которую он должен поставить и на конверте. Занимаются этим специальные контролеры, сравнивая ее с электронной версией, хранящейся, например, в базе данных водительских прав. Но если вы зарегистрировались в качестве избирателя уже давно, ваша подпись с годами могла измениться. И только в 22 штатах предусмотрена процедура подтверждения сомнительных бюллетеней, положительный итог которой позволит учесть голос. А в остальных 28 штатах сомнение контролера в подлинности подписи практически гарантирует попадание такого бюллетеня в испорченные. А кто знает, каких взглядов такой контролер, - за республиканцев он или за демократов...

Кстати, нынешний сыр-бор с подсчетом связан и с тем, что нет четких правил для всех, когда письмо должно быть отправлено по почте (что укажет почтовый штемпель) и когда оно должно дойти до избирательной комиссии. В большинстве штатов избиркомы учитывают письма, пришедшие за 1-3 дня до дня голосования. Но на нынешних выборах в Северной Каролине, например, суд разрешил учитывать бюллетени, пришедшие по почте вплоть до 12 ноября - из-за коронавируса почта, мол, сильно запаздывает…

А могут ли письма с бюллетенями «заблудиться»? Например, в штате Нью-Джерси такие письма надо было не в избирком отправлять, а бросать в специальные ящики, развешенные в разных местах. Кто и сколько бросил? А главное - кто вынимал? Ну а как считают, похоже, теперь понятно.

БУНТ МАШИН

При очном голосовании, неважно - досрочном или в день выборов, процедура одинакова. Есть несколько способов отдать свой гражданский долг: заполнить традиционный бумажный бюллетень или воспользоваться машиной для голосования. Если вы решили собственноручно заполнить бюллетень, то, в зависимости от штата, в нем надо заштриховать овал напротив имени выбранного кандидата или прорисовать ведущую к нему пунктирную стрелку. Затем сам избиратель вставляет бюллетень в сканер-машину, которая фиксирует все отметки и указывает на возможные ошибки.

При голосовании при помощи электронных машин (механические с бюллетенем-перфокартой запрещены после скандала на выборах 2000 года, когда во Флориде пересчетом не четко пробитых дырок занимались почти месяц) достаточно коснуться на экране имени кандидата. Есть несколько типов и разновидностей таких машин: одни печатают бюллетень, другие нет, одни выдают «чек» с информацией о том, как вы проголосовали (что может пригодиться при спорных ситуациях), другие позволяют избирателю тут же переголосовать, если он вдруг передумал. Одни активируются для каждого голосования работниками участка, другие «включаются» сами. Кстати, пандемия и тут вмешалась. Как оказалось, сканеры «на дух» не переносят антисептики, которыми избиратели активно протирали руки. В итоге машины массово отказывались реагировать на сенсорный контакт, что добавило градус в и без того нервную атмосферу выборов.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОВЕРИИ

Тенденция последнего времени - во все большем числе штатов принимают закон об обязательном предъявлении избирателем удостоверения личности с фото или без. Но даже в них можно проголосовать, не имея с собой ID. Варианты: занесите его позже, напишите заявление, что вы - это вы, вам пришлют письмо - ответьте на него, указав точный адрес. Пока подтверждения не будет, ваш бюллетень имеет временный статус, и будет засчитан, когда сомнения в вашей личности развеются. Но во многих штатах до сих пор удостоверение просят, но не требуют. Там вам поверят на слово. А в том, вы это проголосовали или нет, будут разбираться по вашей подписи, но без вашего участия. Бюллетень учтут, когда убедятся, что вы не выдали себя за другого. Голосование на доверии…

В ТЕМУ

- В некоторых штатах можно приходить голосовать с оружием - главное, чтобы вы его не демонстрировали открыто. Ну и, разумеется, не применяли.

- Отдать свой голос можно и за покойника, если уже внесенный в бюллетень кандидат умер накануне голосования. На выборах в 90-годы народ проголосовал за губернатора штата Миссури, разбившегося в авиакатастрофе. Он победил, поздравления принимала вдова.

- Случается, что и «мертвые души» голосуют за кандидатов. Как сообщила газета «Нью-Йорк пост», в одном из районов Нью-Йорка, Стейтен-Айленде, как минимум несколько человек проголосовали на досрочных всеобщих выборах под именами уже умерших людей. Избиркомы, кстати, подтвердили подлинность бюллетеней. Республиканцы тут же заявили, что это - «всего лишь верхушка айсберга».

- Но голосовать на прошедших выборах могли не только покойники, но и умершие коты! Семья Тимсов из Атланты получила уведомление о регистрации избирателя на имя Коди Тимса - умершего 12 лет назад их любимого котика Коди. Избирательные власти открещиваются: это происки злоумышленников. Но приглашение голосовать было ведь настоящим.

- А в бюллетень одного из городков в Канзасе от местной маргинальной партии экологистов было на полном серьезе внесено имя вполне себе здравствующего котика. И тот ухитрился собрать десятка три искренних голосов. Так что уже заварившаяся каша с проверкой подлинности итогов голосования в ключевых для победы штатах может превратиться в затяжной сериал, из которого мы узнаем многое из того, о чем и не подозревали. Ведь явно не случайно американцы на свои выборы, как правило, не пускают наблюдателей-чужаков. Нечего тут вынюхивать да подглядывать. Мы в свободной стране, как хотим, так и голосуем…

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