Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 8 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии второго по величине города Карабаха Шуши Фото: REUTERS

"ВЫПОЛНИЛ ВОЛЮ ОТЦА"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии второго по величине города Карабаха Шуши и отправился отмечать это событие на Аллею шехидов.

Алиев с супругой Мехрибан Алиева прошлись по Аллее почетного захоронения шехидов в Баку, где почтили память великого лидера Гейдара Алиева.

"Сегодня я также посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева. Я поклонился его духу. Я сказал в своем сердце, что я счастлив, что выполнил волю отца. Мы освободили Шушу", - добавил в своем официальном паблике глава государства.

"Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе. Начиная с ночи с 7 ноября до 05:00 утра 8 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении", - сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

О взятии Шушу на сайте военного ведомства сообщений нет.

Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе. Фото: REUTERS

ГОРОД ПРЕВРАТИЛИ В КРЕПОСТЬ

"Тяжелые бои происходили на юго-востоке от города Шуши. Бои в Шуши продолжаются, будем ждать и верить нашим войскам. Желаем победы нашим героям", - пишет в сети официальный представитель Минбороны Армении Арцрун Ованнисян. Он опроверг заявление Азербайджана о взятии Шуши.

"За ночь наиболее ожесточенные бои развернулись в районе Шуши, а также в юго-восточном секторе. Было уничтожено большое количество личного состава противника, а также 4 танка, 20 других бронемашин, 11 машин и 2 беспилотника", - публикует сводку официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

За месяц обороны жители Нагорного Карабаха превратили Шушу в город-крепость. Они готовились к обороне. Через Шушу лежит дорога на столицу Нагорного Карабаха - Степанакерт. По нему уже бьет азербайджанская артиллерия.

"Параллельно боевым действиям враг нацелился на столицу Степанакерта и Шуши ракетными системами. Гражданская инфраструктура была повреждена в южной и северо-восточной частях фронта. Армейские подразделения владеют оперативно-тактической ситуацией и принимают меры для огневого поражения противника", - сообщает военное ведомство Армении.

В армянских и абхазских СМИ появились кадры прибытия в Нагорный Карабах добровольцев из Абхазии. Фото: REUTERS

ПЕРВЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ

В армянских и абхазских СМИ появились кадры прибытия в Нагорный Карабах добровольцев из Абхазии.

"Каждый этнический армянин имеет право защищать свою родину! Поэтому первая ласточка! Добровольцы из Абхазии, группа "Амшен"! Ангела Хранителя каждому, Аиааира!" - сообщил в сети помощник президента Абхазии Ахра Авидзба.

Отметим, что ранее сообщалось о других уроженцах Кавказа, которые по личной инициативе прибыли в Армению, чтобы поддержать независимость Нагорного Карабаха.