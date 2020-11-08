Что происходит в Вашингтоне после того, как Байдена объявили президентом США: прямая онлайн-трансляция

Джо Байден Фото: REUTERS

Спустя день после завершения выборов президента США сразу несколько американских СМИ заявили о победе демократа Джо Байдена. Теперь в Вашингтоне начинается первое утро с новым американским лидером. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию из Америки.

Напомним, официальная церемония инаугурации Джо Байдена должна состояться 20 января 2021 года. Результаты выборов в стране считали несколько дней.

Тем временем, главный конкурент на голосовании республиканец Дональд Трамп не намерен сдаваться. Он требует пересчета голосов, а также аннулирования части бюллетеней в ряде штатов. В его штабе заявили, что подали заявления в суды. Пока у Трампа есть время повлиять на выборы. По законам Соединенных Штатов за 2 недели до инаугурации нового главы государства решение Коллегии выборщиков должен заверить Конгресс.

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