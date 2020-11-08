Университетская «корочка» перестанет выдаваться на всю жизнь

Дипломы о высшем образовании в России могут получить срок годности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Документы о высшем образовании могут стать действительными только в течение определенного срока. С такой инициативой выступит спецпредставитель Президента по цифровому развитию Дмитрий Песков.

— Это абсурд – выдавать дипломы «на всю оставшуюся жизнь! Кто сказал, что через 10 лет выпускник не забыл 95 процентов того, что он когда-то изучил? – заявил Дмитрий Песков на своей онлайн-лекции в рамках открытия проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 20.35». - Невозможно гарантировать, что полученные выпускником знания сохранятся и будут актуальны в течение следующих десятилетий. Поэтому дипломы должны мигрировать в формат «по требованию», который будет показывать актуальное состояние знаний и компетенций человека в настоящий момент.

В Министерстве высшего образования и науки эту инициативу пока никак не прокомментировали. Однако, в пресс-службе ведомства напомнили, что помимо высшего образования, одним из приоритетов Минобрнауки и важной частью работы современных университетов является переобучение взрослых и формирование у них новых компетенций.

- Нельзя говорить о введении сроков на дипломы, так как базовое образование у человека должно оставаться навсегда, - уверен директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов. – Однако, необходимы механизмы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, которые позволят нашим гражданам получить образование, соответствующее духу времени.

Понятно, что технологии стремительно меняются. Но ведь работодатели уже давно смотрят не на диплом, а на профессиональные качества соискателя. Кроме того, зная, чем благие намерения превращаются в условиях суровой российской действительности, есть опасение: не приведет ли эта инициатива к созданию кормушки для “левых” контор, которые будут “подтверждать” дипломы за небольшую мзду?