В Госдуме ждут жесткости Байдена в отношениях с Москвой

В Госдуме считают, что администрация Байдена будет недружелюбна к России. Фото: EAST NEWS

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден во время предвыборной кампании заявлял, что, придя к власти, займет довольно жесткую позицию по отношению к России.

В его планы входит вернуть былое величие США, которое, по мнению демократов, было утрачено за время президентства Дональда Трампа.

- Сейчас Байден продолжает формировать переходную команду, которая должна провести все кадровые расстановки, а также готовить программу, в том числе и внешней политической деятельности. Свою будущую стратегию Джо Байден должен будет озвучить в январе, после инаугурации, которая состоится 20 января, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам политика, Джо Байден еще перед выборами заявил, что будет значительно тверже Дональда Трампа в отношениях Белого дома с Кремлем. Однако есть надежда, что в отличие от своего предшественника Байден все-таки пролонгирует ряд стратегических договоров, которые были денонсированы Трампом. Например, договор с Россией о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

- Я надеюсь, что к каким-то договорам удастся вернуться, - добавил депутат Госдумы, напомнив, что стоит ожидать улучшения отношений между США и НАТО, а также возвращения Штатов в Парижское соглашение по климату.

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