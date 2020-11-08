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Бойцу UFC оторвали ухо

Поединок пришлось остановить
Сергей КИРИЛЛОВСергей КИРИЛЛОВ
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Рамиз Брахимай чуть не потерял ухо во время боя

Рамиз Брахимай чуть не потерял ухо во время боя

Фото: Instagram.com

В ночь на воскресенье, 8 ноября, в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам, где самым кровавым стал поединок Макса Гриффина и Рамиза Брахимая. Он завершился техническим нокаутом – судья остановил бой, после того как Брахимай оказался весь в крови, а сбоку на голове у него болталась… оторванная часть уха.

Любопытно, что для 27-летнего американского бойца это был дебют в UFC. До этого он выступал в других версиях боев без правил, часто побеждая приемами удушения из джиу-джитсу. Но на этот раз он попал в большую мясорубку, проигрывал по ходу боя, и в результате после очередного захвата, а потом серии ударов, получил страшное повреждение.

Глава UFC Дана Уайт даже не удержался и выставил в соцсетях фото с изуродованным ухом Рамиза Брахимая. В адрес Уайта уже пошла жесткая критика. Его обвиняют в том, что после ухода Хабиба Нурмагомедова, ради поддержания интереса к своему шоу он готов пойти на любые жертвы.

Кстати, в обновленном рейтинге UFC на первом месте вдруг оказался Конор Макгрегор, а Хабиб съехал не третье. Но вскоре все вернулось к правильному варианту, где Нурмагомедов возглавляет и общий рейтинг, а также рейтинг легковесов. Но что это было – компьютерная ошибка, или происки Дана Уайта?

Спорт: БОКС

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