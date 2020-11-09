Доброе дело вместо ненужных сувениров на Новый год: Фонд помощи хосписам «Вера» запускает акцию «Сейчастье»

Иллюстрацию для открыток создала художник Юлия Андреева. Фото: предоставлено БФ "Вера"

Календарики, ручки, пачка блокнотов, футболка, которую никто никогда не наденет... И миллион других никому не нужных, одинаковых сувениров получает каждый на Новый год. А что если можно отказаться от дежурных презентов - и стать в канун праздника настоящими волшебками, совершить чудо?

Есть целый международный тренд - Alternative Giving (благотворительность вместо сувениров). Фонд помощи хосписам «Вера» призывает всех неравнодушных людей в этом году поддержать его и присоединиться к новогодней акции «Сейчастье».

Для этого достаточно пожертвовать в поддержку пациентов хосписов сумму, которую вы закладывали на сувениры деловым партнерам или знакомым. В ответ фонд отправит вам набор авторских открыток «Сейчастье — это...», которые вы и разошлете по новогодним адресам. А ваши деньги пойдут на действительно важное дело - чтобы тяжелобольные дети и взрослые не страдали от боли и одиночества.

Иллюстрацию для открыток создала художник Юлия Андреева. Она изобразила жителей Дома милосердия кузнеца Лобова в селе Поречье-Рыбное Ярославской области, которому помогает фонда «Вера». Герои иллюстрации празднуют зимний праздник - и помнят, что жизнь может быть наполнена простыми моментами счастья, сиюминутными радостями. В суете нашей жизни на них часто не хватает времени - а ведь именно такие мгновения наполняют жизнь красками, придают ей вкус.

Услышать треск бенгальских огней, написать приятные слова человеку, попробовать, в конце концов, нарядный эклер.... И десятки других счастливых мгновений записаны на вкладыше «Сейчастье — это...». Настоящий список дел на весь год! Также с помощью кода на открытке можно войти на специальную страницу, где собраны истории и моменты счастья, подарившие улыбки людям - несмотря на их тяжелую болезнь.

- Сегодня мы все нуждаемся в поддержке. Не в наших силах отменить вирус, снять ограничения или смягчить запреты, но мы можем собрать как можно больше радостных воспоминаний. В этом году сотрудники многих компаний хотят помогать и принимать участие в благотворительных проектах. И с «Сейчастьем» мы можем сделать чуть счастливее себя, своих партнёров или близких — а вместе с ними тяжелобольных детей и взрослых по всей стране, — уверена Анна Скоробогатова, директор фонда «Вера».

К акции «Сейчастье» могут присоединиться как целые компании, как и просто неравнодушные люди. Корпоративные участники по желанию могут указать в открытке, что сувенирныи бюджет целиком или частично направлен на решение важной социальной проблемы.

Оставить заявку на участие можно на сайте акции.

Фонд «Вера» уже шесть лет поддерживает тренд "Благотворительность вместо сувениров". В 2019 году компании-участники проекта помогли собрать более 4,7 млн рублей, эти средства пошли на адресную помощь неизлечимо больным детям и взрослым, а также на поддержку 14 хосписов по всей России.