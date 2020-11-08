«Экология вне политики»: На Украине впервые прошли российские «Чистые Игры»

Экологический квест впервые прошел в Харькове Фото: предоставлено организаторами "Чистых игр"

Убирать мусор - это не только очень важно и нужно, но и весело и интересно. Это уже много лет доказывают участники "Чистых игр" - экологического квеста, придуманного в Санкт-Петербурге. Условия простые: участники выезжают на природу и очищают участок от мусора, параллельно ориентируясь по карте, разгадывая загадки, выполняя задания. Проект появился в 2014 году, с тех пор прошло более 1000 игр. Более 60 000 человек собрали 1 200 тонн мусора. "Игры" состоялись в 332 городах России, США, Китае, Японии и еще в 16 странах - в Европе, Азии, Африке. Оказалось, что везде живут люди, неравнодушные к "здоровью" нашей общей планеты, которые с радостью подхватили инициативу россиян.

А этой осенью «Чистые Игры» вновь доказали, что экология - не знает границ. Экологический квест впервые прошел в Харькове. За полтора часа 500 участников собрали более 4 тонн мусора в лесу рядом с городом. Соревнования организовал и провел Сергей Прескорник. Сергей работает в барбер-шопе, а во время своих ежедневных пробежек убирает мусор. За что и получил прозвище «Бегущая Борода».

- Экология вне политики. Мы распространяем нашу методику проведения экологических соревнований по всему миру, и одним из условий является отсутствие какой-либо политической агитации на мероприятиях, — говорит комментарий руководитель МОО «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе. — Очень радостно, что Сергей провел мероприятие в формате «Чистых Игр» в Харькове, не боясь упреков в политической ангажированности. И так и должно быть, ведь экология не знает границ. Надеюсь, эта первая ласточка вдохновит других организаторов. Мы будем рады их заявкам на проведение «Чистых Игр» на Украине.

Сейчас Сергей Прескорник планирует сделать «Чистые игры» ежегодным событием.

КСТАТИ

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