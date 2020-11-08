Косторная выиграла короткую программу. Ей на пятки наступают Трусова и Хромых.

Действующая чемпионка Европы Алена Косторная Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгений Плющенко в субботу провел первую тренировку на своем новом катке в Подмосковье, а уже в воскресенье выводил своих ведущих спортсменок на лед в Казани. Александра Трусова перед этим уже выиграла московский этап, далеко оторвавшись от своих соперниц. А вот для действующей чемпионки Европы Алены Косторной, которая, как и Трусова, перешла от Тутберидзе к Плющенко, это был первый официальный старт сезона.

Но первой из них на лед вышла обладательницы сразу трех достижений, занесенных в книгу Рекордов Гиннеса, Саша Трусова. И пусть в короткой запрещены четверные, в ее программе был и сложнейший тройной аксель, с которого она чисто выехать не смогла. Тем ни менее, все другие элементы были сделаны на высочайшем четвертом уровне, и она набрала 77,42 балла. Но, главное, что ее программа выглядела более гармонично и женственно, чем в прошлом сезоне.

Вслед за ней вышла на лед воспитанница Алексея Мишина, чемпионка Европы-2018 Софья Самодурова. Сложных прыжков и четкости исполнения ей, конечно, не хватило, и она уступила Трусовой более 10 баллов - 66,17.

И вот настал черед Аленый Косторной, которая буквально слилась с песней Билли Айлиш «Не время умирать». И даже с небольшой ошибкой на выезде из каскада тройной флип – тройной тулуп, она набрала 78 баллов и обошла Трусову.

Но в понедельник коронная произвольная программа Трусовой, где она заявила сразу несколько четверных. Удержать лидерство Косторной будет очень сложно…

А на третьем месте по итогам короткой программы, сразу вслед за Косторной и Трусовой, оказалась подопечная Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова Майя Хромых - 76,89.

Напомним, чтобы попасть на чемпионат России, где будет проходить отбор в сборную на чемпионаты Европы и мира, фигуристы должно хорошо выступить на двух из пяти этапах кубка России.

Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань, 8 ноября

Женщины. После короткой программы. 1. Алёна Косторная – 78,15. 2. Александра Трусова – 77,42. 3. Майя Хромых – 76,89.