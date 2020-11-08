ЦСКА – лидер РПЛ на ближайшие две недели: «У нас стал более качественный тренировочный процесс»

Игроки ЦСКА Константин Марадишвили, Виктор Васин и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (слева направо) радуются победе в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

ЦСКА остаётся единоличным лидером Российской Премьер-Лиги как минимум до следующего тура. Московские «армейцы» переиграли в домашнем матче «Ростов» Валерия Карпина - 2:0, завоевали три очка и оторвались (по крайней мере, до матча в Санкт-Петербурге) от «Зенита» и «Спартака».

Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко прокомментировал победу своих подопечных и рассказал, в чём причина успешного турнирного положения команды.

- Имели солидное преимущество по голевым моментам. Много моментов создали, но, к сожалению, группа атаки не падает в нужный момент. Я имею ввиду, не успевает входить в зону, поэтому у нас много ударов из далека.

У нас стал более качественный тренировочный процесс. Мы подняли интенсивность тренировок и это сказывается сейчас на нашей игре.

Также Виктор Гончаренко рассказал о состоянии здоровья Бактиёра Зайнутдинова, который получил травму и был заменён в самом начале матча.

- Всё нормально, пришёл в себя, сидит в раздевалке, смеётся.

Гончаренко дал оценку нападающему Адольфо Гайчу и Алану Дзагову, который, похожу, окончательно вернулся в железный стартовый состав.

- На мой взгляд, у Гайча адаптация ещё продолжается. Но сегодня он играл лучше. Сегодня у него была лучшая игра.

Дзагоев придаёт осмысленности нашим атакам. Он проделывает очень большой объём работы. Это игрок основного состава и мы надеемся, что он будет продолжать.

Виктору Гончаренко не удалось уйти от вопросов о неудовлетворительной игре и результатах в Лиге Европы. По словам белорусского тренера, виной провальным результатам в Европе могут стать эмоциональные игры РПЛ.

- Не будем критиковать наш чемпионат. Много эмоциональных матче мы проводим внутри и немного не попадаем в темп Лиги Европы. На мой взгляд, мы смотрелись лучше «Вольфсберга» и «Динамо» Загреб. Давайте не будем делать каких-то упрёков.