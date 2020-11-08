«Сестра умерла от коронавируса. Я был в очень плохом состоянии – два раза переливали плазму»: Юрий Куклачев благодарит врачей за свое спасение

Юрий Куклачев решил сдать плазму для помощи больным коронавирусом. Фото: Instagram.com

71-летний Юрий Куклачев сейчас уже в полном порядке. Но худруку Театра кошек понадобилось время, чтобы полностью восстановиться после болезни. Юрий Дмитриевич один из всего коллектива переболел еще когда Театр был закрыт, и все сотрудники находились на карантине. Но только сейчас рассказал историю своего спасения. Учреждение работает – с заполняемостью зала на половину.

Юрий Куклачев подозревает, что возможно заразился от детей – они часто подходят к нему за фото, да и он любит общение. В самом начале болезни Юрий Дмитриевич совершил ошибку и занялся самолечением.

«Защипало горло, потом поднималась температура до 38 и 8. Я понял, что от лекарств, которые понижают температуру мне плохо – пошел от них понос, не принимает организм эти жаропонижающие. Вы знаете, какое хорошее средство? Уксус…», - поделился своей историей болезни Куклачев в передаче «Секрет на миллион». Кстати, обоняние артист не терял – запахи и вкус на протяжении болезни ощущал.

Отказавшись от жаропонижающих, Куклачев попросил жену Елену развести ему уксус, обтирался и прикладывал салфетки, смоченные в этом растворе, из-за чего температура незначительно снижалась. «Легче становилось! Я травами ингаляции делал два раза в день. Знал, что поражаются легкие. Пять дней держался, потом ночью встал – позвонил в Лапино», - через час после обращения Куклачева в клинический госпиталь тест подтвердил коронавирус. Из-за упущенного дома времени Дмитрий Юрьевич оказался в тяжелом состоянии: «Мне дали отдельную палату. У меня оказалась очень тяжелая форма. Хуже и хуже: когда проверили КТ, оно показало, что полностью поражены легкие - на 80 процентов. Я был в очень плохом состоянии. Понял почему люди уходят из жизни – кислорода нет, нечем дышать. До туалета дойти - уже сознание теряешь. Подбегаешь кислород – «раз». У меня сестра двоюродная умерла в больнице – коронавирус…. Она на пять лет младше меня».

Юрий Куклачев рассказывает, как врачи боролись за его жизнь: «Мне пришлось два раза делать плазму. Сделали - она не помогает. Через два дня второй раз – вот тогда мне стало немного легче. Плюс кровь чистить начали. Короче не дали мне уйти из этой жизни…. Буду сдавать сам сейчас кровь. Я отдам бесплатно нуждающимся!».

Куклачева спасла в том числе плазма с антителами к коронавирусу, которую ему переливали в клинике. Поэтому переболев, артист решил сдать свою плазму для помощи больным.