Карпин после поражения от ЦСКА: «Это не оправдание, просто новым игрокам нужно время на адаптацию»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался не удовлетворён исходом игры 14-го тура Российской Премьер-Лиги против лидера чемпионата ЦСКА. По словам специалиста, виной поражения «Ростова» (0:2) могло стать большое количество футболистов, пропускавших эту игру.

- Не лучшая наша игра, мягко говоря. Хотя первые 20-25 минут первого тайма и первые минуты до пенальти во втором было неплохо. Потом перестали делать то, что должны были. Ну, будем работать.

Прессинг работал сегодня в первые минуты таймов. У нас много людей, которые недавно в команде. А те, кто давно в «Ростове», больше год, и Хаджикадунич, и Байрамян, - их не было. Это не оправдание, просто новым игрокам нужно время на адаптацию, время на восприятие и понимание того, что надо делать, когда выходишь играть, - заявил Карпин.

Также рулевой «Ростова» прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота Игоря Акинфеева на 60-й минуте матча.

- Мне вообще не показалось ничего. VAR позвал судью, судья сам посмотрел и назначил пенальти.